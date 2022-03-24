Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, "Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, "Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika