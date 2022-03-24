Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın...

ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, "Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir" dedi. - BRÜKSEL

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