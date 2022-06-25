Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş görüldü İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti. İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti. Bakan Soylu, Twitter hesabından Adli Tıp Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo paylaştı. Soylu, tabloda yer alan verilere göre son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelemizdeki kararlılığımızla; gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz. Adli Tıp Kurumu tespitlerine göre uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor" dedi. Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017'de 941 iken 2021'de 270 olduğunu vurgulayarak "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika Adli Tıp Kurumu Süleyman Soylu Twitter Politika Haberler

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