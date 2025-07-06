Son 10 Günde 761 Yangın Kontrol Altına Alındı

İletişim Başkanlığı, son 10 gündeki 761 yangının tamamının kontrol altına alındığını, yılbaşından bu yana çıkan yangınların yüzde 25'inin ise sadece son 10 günde meydana geldiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde son 10 günde çıkan 761 yangının tamamının kontrol altına alındığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 gündeki 761 yangının tamamı kontrol altına alındı. Bu yıl şu ana kadar bin 351'i ormanlık alanda, bin 830'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın çıkmıştır. Bu yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir. Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yapmış ve 62 bin 881 ton su atmıştır."

Yaklaşık 3 bin yangının 761'inin yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran'dan bu yana çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25'i sadece son 10 günde meydana gelmiştir. Son 10 günde İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir. Bu 20 yangının her biri 2021'deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır. Son 10 gündeki 761 yangının 761'i de kontrol altına alınmıştır" denildi. - ANKARA