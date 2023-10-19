Somali Hükümeti SSC-Khatumo Özerk Yönetimini Resmen Tanıdı

Somali hükümeti, ülkenin özerk bölgesi Somaliland sınırları içinde bulunan Sool, Sanaag ve Ceyn şehirlerini içine alan SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı. SSC-Khatumo, bağımsız bir özerk yönetim olarak idare edilecek ve geçiş hükümeti 2 yıl sonra seçim yapacak.

Somali hükümeti, ülkenin özerk bölgesi Somaliland sınırları içinde bulunan Sool, Sanaag ve Ceyn şehirlerini içine alan SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı.

Somali İçişleri Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, SSC-Khatumo Özerk Yönetimi Başkanı Abdukadir Ahmed Aw-Ali ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Somali Federal Hükümeti, SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni resmi olarak tanıdı." ifadesini kullandı.

Atılan adımla SSC-Khatumo, bağımsız bir özerk yönetim olarak idare edilecek ve geçiş hükümeti 2 yıl sonra seçim yapacak.

Öte yandan Bakan Fiqi, Somaliland ile SSC Khatumo yönetimlerine çatışmaları sonlandırma ve karşılıklı olarak alınan esirleri teslim etme çağrısı yaptı.

Somaliland'in Sool, Sanaag ve Ceyn bölge halkı, Somaliland'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığına karşı çıkıyor.