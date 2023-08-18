Somali Cumhurbaşkanı, Eş-Şebab ile Mücadele İçin 20 Bin Askerin Göreve Başlayacağını Açıkladı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede 20 bin askerin daha göreve başlayacağını duyurdu. Mahmud, Eş-Şebab'ın bu yıl sonuna kadar ülkeden silineceğini ya da etkisinin büyük ölçüde azaltılacağını belirtti. Uluslararası toplumun da hükümetin yanında olduğunu ifade eden Mahmud, Eş-Şebab'a karşı kapsamlı bir operasyon için yeni askerlerin göreve başlayacağını açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede 20 bin askerin daha göreve başlayacağını açıkladı.

Mahmud, Eş-Şebab'a yönelik operasyonları yürütmek için bulunduğu Galmudug eyaletinde yaptığı konuşmada, "Eş-Şebab bu yılın sonuna kadar Somali'den silinecek ya da etkisi büyük oranda azaltılacak." dedi.

Eş-Şebab'a karşı kapsamlı operasyon için 20 bin yeni askerin göreve başlayacağını açıklayan Mahmud, uluslararası toplumun Eş-Şebab ile mücadelede hükümetin yanında olduğunu ifade etti.

Mahmud Somali'ye yönelik silah ambargosunun Eş-Şebab'ı ülkeden kovmanın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, hükümetin birkaç kez Eş-Şebab ile yapmaya çalıştığı diyalog sürecinin başarısız olduğunu sözlerine ekledi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele kararı almıştı.