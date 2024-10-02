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Soma'lı Madenciler Ankara'da Hak Aradı

Soma'lı Madenciler Ankara'da Hak Aradı
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Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya yürüyen özel maden şirketi çalışanları, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek iş güvenliği ve düşük ücret taleplerini dile getirdi. CHP milletvekilleri ile birlikte yapılan toplantıda, madencilerin sesine kulak verilmesi gerektiği vurgulandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinden Ankara'ya yürüyüş düzenleyen özel maden şirketinde çalışan işçiler, milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan özel maden şirketinde çalışan madenciler, iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı Ankara'ya yürüyüş düzenledi. Milletvekillerinin girişimleriyle TBMM'ye alınan madenciler, meclise ayakkabılarını çıkararak girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz başta olmak üzere milletvekilleri madencileri karşıladı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "İşçiler örgütlü olmak istedikleri için işlerinden edildi. Bu madenin sahibiyle görüşme sağlayamadılar. Hakça yaşayabilecekleri bir ücret istiyorlar. İş güvenliği tedbirlerinin sağlanmasını istiyorlar. Soma'da daha önce yaşadığımız acı tecrübeler var. İşçilerin sesine kulak verilmeli. Biz CHP olarak işçilerimizin yanındaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MADENCİLERİMİZ SENDİKAL HAKLARINA KAVUŞSUN'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise "Bugün burada, Soma'dan TBMM'ye kadar çıplak ayakla, yalın ayakla gelen madencilerimizin haklı tepkilerini dile getirmek için bir arada bulunuyoruz. AK Parti'nin kendi yarattığı ekonomik krizi bahane ederek, kendi şirketinde çalışan madencilerin haklarını vermeyen bir AK Parti milletvekilinin yaptığı haksızlığı düzeltebilmek adına, bir çözüm arayışını gerçekleştirme adına 43 madencimiz şu anda TBMM'de, milletin evinde, yuvasında. Ankara'ya gelirken önleri kesildi ve kendi yuvalarına, iradelerini temsil eden bu mekana girişleri engellenmek istendi. Ancak siyasi partilerin, CHP'nin milletvekilleri hızla yanlarına ulaşarak bu engeli ortadan hep birlikte kaldırdık. Şu anda TBMM'nin tam kalbinin içerisindeyiz. Madenci kardeşlerimiz burada tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmeler yapacak, dertlerini, sorunlarını, haklı taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirecek. İstiyoruz ki, gruplar arasında yapılacak diplomasiyle birlikte, AK Parti milletvekilinin madencilerin yüzüne kapattığı kapıyı açsın, açmak durumunda kalsın ve AK Parti'nin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle madencilerimiz, ekonomik krizin altında ezilmek zorunda bırakılmasın. Sendikal haklarına kavuşsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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