Solomon Adaları Başbakanı: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki Sapma Kabul Edilemez

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin üzerinde anlaştığı 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde (SKH) gözlenen yüzde 85'lik 'sapma, gerileme veya durgunluğun' kabul edilemez olduğunu söyledi. Sogavare, New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin üzerinde anlaştığı "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nde (SKH) gözlenen yüzde 85'lik "sapma, gerileme veya durgunluğun" kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sogavare, New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Bu yılki Genel Kurul temasının SKH olduğuna dikkati çeken Sogavare, 8 yıl önce üye ülkelerin üzerinde anlaştığı "dünyayı kurtarma, yoksulluğu ortadan kaldırma ve iklim krizine çözüm bulma" gibi maddeleri de kapsayan hedeflerde yüzde 85'lik bir "sapma, gerileme veya durgunluk" yaşandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Sogavare, dünyada devam eden çatışmalardan dolayı kalkınma hedeflerinden uzaklaşıldığını vurgulayarak, "Barış olmadan sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma olmadan barış olmaz." ifadesini kullandı.

Solomon Adaları'nın 2031-2032 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığına destek talebinde bulunan Sogavare, "Bugünün gerçeklerini temsil eden, genişletilmiş, demokratik, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Sogavare, okyanusların, kendileri gibi ada ülkeleri için önemine dikkati çekerek, "Biz okyanusuz. Bu bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir. Bu bizim varoluşumuzun temelidir, kimliğimizdir. Lütfen nükleer arıtılmış suyun boşaltılmasını durdurun, yoksa tarih bizi yargılayacaktır." diye konuştu.