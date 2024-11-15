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Şölen daveti yapan Başkan Özpek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir"

Şölen daveti yapan Başkan Özpek;
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Denizli'de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, 17 Kasım Pazar günü yapılacak 4. Olağan İlçe Kongresine partilileri ve tüm vatandaşları davet ederek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir" dedi.

Denizli'de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, 17 Kasım Pazar günü yapılacak 4. Olağan İlçe Kongresine partilileri ve tüm vatandaşları davet ederek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir" dedi.

Denizli'de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı ve Başkan Adayı Osman Özpek, 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak 4. Olağan ilçe kongresine partilileri ve tüm vatandaşları davet etti.

AK Parti olarak kuruldukları günden bu güne halkın sevgisi ve desteğiyle Pamukkale ilçesine, Denizli'ye ve tüm Türkiye'ye hizmet ettiklerini, sayısız eseri halkın hizmetine sunduklarını, sunmaya da devam ettiklerine dikkat çeken İlçe Başkanı Özpek, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. AK Parti kurulduğu günden beri millete hizmet için kolları sıvamış ve bundan başka aşkı olmayan bir liderin partisidir. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ülkenin geçirdiği değişimi hepimiz yaşayarak gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Geleceğe ışık verecek şey, geçmişten çıkarılan anlamlı derslerdir. AK Parti her zaman teşkilata değer veren, içtihadı önemseyen bir parti olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatların gücüne ve işlevine inanmış bir liderdir. Biz de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kongremizden ve üyelerimizden aldığımız enerjiyle yolumuza devam edeceğiz. İlçemiz, ilimiz ve ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, asla yorulmayacağız, durmayacağız. Her zaman olduğu gibi halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. 4. Olağan İlçe Kongremize, büyük şölenimize tüm partililerimizi ve halkımızı davet ediyorum. Delegelerimizle, mahalle temsilcilerimizle, partililerimizle ve halkımızla ilçe kongremizde bir kez daha kucaklaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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