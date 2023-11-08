SOL Parti, Yargıtay'ın Can Atalay kararını eleştirdi

SOL Parti, Yargıtay'ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı. Parti, kararı hükümsüz ilan ederek dayanışmayla mücadeleyi büyüteceklerini belirtti.

SOL Parti, Yargıtay'ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin; "Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür. Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene karşı dayanışmayla mücadeleyi büyüteceğiz" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

SOL Parti Genel Merkezi Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin bu akşam X (Twitter) hesabından açıklama yaptı:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu karar Anayasa Mahkemesini dolayısıyla Anayasayı yok sayan bir karardır. Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür. Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene karşı dayanışmayla mücadeleyi büyüteceğiz."