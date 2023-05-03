SOL Parti Hatay Milletvekili Adayı Aytekin Aydoğan'dan Kamulaştırma Kararına Tepki

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi ve Hatay Milletvekili Adayı Feray Aytekin Aydoğan, "Hatay'da daha enkazlar kaldırılmadan ve en ufak bir artçıda yıkılma riski olan binalar varken çok hızlı bir şekilde Resmi Gazete'de Tarihi Çarşı ve Kurtuluş Caddesi'nde riskli alan kararı açıklandı. Bu karar aynı zamanda eş zamanlı kamulaştırma kararı anlamına gelmektedir. Bu, Antakya halkının fiili sürgünü Antakya'nın tarihine, geçmişine, kültürel mirasını ranta ve rantsal dönüşüme peşkeş çekilmesidir" dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi ve Hatay Milletvekili Adayı Feray Aytekin Aydoğan, 5 Nisan'da Resmi Gazete'de Hatay'daki bazı bölgelerle ilgili kamulaştırma kararı çıkmasına tepki gösterdi. Aytekin Aydoğan, şöyle konuştu:

"Hatay'da daha enkazlar kaldırılmadan ve en ufak bir artçıda yıkılma riski olan binalar varken çok hızlı bir şekilde Resmi Gazete'de Tarihi Çarşı ve Kurtuluş Caddesi'nde riskli alan kararı açıklandı. Bu karar aynı zamanda eş zamanlı kamulaştırma kararı anlamına gelmektedir. Bu, Antakya halkının fiili sürgünü Antakya'nın tarihine, geçmişine, kültürel mirasını ranta ve rantsal dönüşüme peşkeş çekilmesidir. Bugün 100 Antakyalı ile bu karara karşı itiraz davamızı başlattık. Buradayız, gitmiyoruz. Hatay'ı terk etmiyoruz."