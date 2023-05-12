SOL Parti Artvin Milletvekili Adayı Ezgi Eriman, Ardanuç ilçesi köylerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor

UĞUR İSTANBULLU

SOL Parti Artvin Milletvekili Adayı Ezgi Eriman, Artvin'in Ardanuç ilçesi köylerinde seçim çalışmalarını yürütüyor. Ezgi Eriman, "Ardanuç Bulanık köyündeyiz ve şu anda bulunduğumuz yer, beş köyün ortak kullandığı değirmen ve şu anda atıl vaziyette. Atıl vaziyette olmasının nedeni de üreticilerimiz tarlalarında buğday üretimi yapamıyorlar ve biz de bunları konuşmak için buradayız" dedi.

SOL Parti Artvin Milletvekili Adayı Ezgi Eriman, dün Ardanuç ilçesi köylerini ziyaret etti. Eriman, "Görüyorsunuz burada HES'lerle mücadele eden, dereler için mücadele eden ve her alanda mücadele eden ve o sizin bir oyunuzla mücadele güçlenecek ve sesimiz daha da yankılı çıkacak" diye konuştu.

"ÜRETİCİLERLE BULUŞUYORUZ"

Ezgi Eriman şunları söyledi:

"Ardanuç'ta Bulanık köyündeyiz ve gün boyu Ardanuç'taki bütün köyleri ziyaret edeceğiz. Bu süreçte gittiğimiz köylerde üreticilerle buluşacağız ve şu anda bulunduğumuz yer, beş köyün ortak kullandığı değirmen ve şu anda atıl vaziyette. Atıl vaziyette olmasının nedeni de üreticilerimiz tarlalarında buğday üretimi yapamıyorlar ve bunları birlikte konuşuyoruz. Bu süreç içerisinde de iki kadın milletvekili adayıyla neden bu sürece girdiğimizi anlatıyoruz. Bu Hizbullahçı düzenle ve Taliban ittifakıyla yeni bir süreç örgütlemeye çalışan AKP iktidarına karşı bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bir oyda SOL Parti'ye istiyoruz. Hepinize kolay gelsin diyoruz."

Köylü vatandaş da Ömer Hayyam'ın "Celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ona ezan ve çan dinlet, itiraz etmiyorsa sürü gibi illet. Müstahaktır ona her türlü zillet" dizelerini okudu.