SOL Parti: Amasra'da 43 Madenci İş Güvenliği Yatırımı Yapılmadığı İçin Hayatını Kaybetti

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Amasra'da 43 madencinin; işçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımı yapılmadığı için madende faciasında yaşamını yitirdiğini belirtti. Tombul, 'Bilirkişi raporları yayınlandı, bilirkişi raporlarında TTK'nın kusurlu olduğu söyleniyor. Peki TTK'nın kusuru sadece o yöneticilerde mi? Biliyoruz ki sadece o yöneticilerde değil. Onları oraya getiren ve yatırım yapmayan bu iktidardadır' dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Amasra'da 43 madencinin; işçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımı yapılmadığı için madende faciasında yaşamını yitirdiğini belirtti. Tombul, "Bilirkişi raporları yayınlandı, bilirkişi raporlarında TTK'nın kusurlu olduğu söyleniyor. Peki TTK'nın kusuru sadece o yöneticilerde mi? Biliyoruz ki sadece o yöneticilerde değil. Onları oraya getiren ve yatırım yapmayan bu iktidardadır" dedi.

SOL Parti, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müsessesi'nde ocakta, 14 Ekim 2023 tarihinde grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 43 madenci için basın açıklaması yaptı. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde bu yapılan açıklamada konuşan Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Tombul, işçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımlarının takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu yatırımları yapmayanlardan hesap sormak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bu ülkede herkesin işi olsun, herkes insanca yaşanacak ücret alsın, bütün işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın, parası olmayanların bile yediği ekmekten, içtiği sudan alınan KDV kaldırılsın, gelirine göre herkes vergilendirilsin, servet vergisi alınsın, bu ülkenin zenginliklerine el koyanlardan bizden çaldıklarını geri alalım" diye konuştu.

Tombul, "Fıtrat, kader" açıklamalarına tepki göstererek, "Bu katliam ancak 21 yıldır AKP iktidarının uyguladığı ekonomik programın sonucudur. 21 yıldır bu ülkenin bütün birikimlerini haraç, mezat sattılar ve peşkeş çektiler. 21 yılda bu ülkede istihdamın büyük oranda güvencesizleştiği, artık yarın iş güvencesi bile olmayan milyonlarca emekçi var. Maden ocaklarında taşeronlaşma hakim olamaya başladı. Yine biliyoruz ki bütün emekçiler neredeyse asgari ücret ile çalışmaya başladı" diye vurguladı.

"İŞÇİNİN CANI İLE KUMAR OYNATAN DÜZEN"

Tombul, işçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımı yapılmadığı için madende facianın yaşandığını ifade ederek, "Bilim insanları diyor ki 'Önlenemeyen kaza yoktur, sadece alınmayan önlem vardır. Yapılmayan yatırım vardır'. Yani harcanmayan, patronun harcamadığı para vardır. İşte hepimizin canı ile kumar oynatan düzen, açlık ve ölüm arasına sıkıştıran, emekçileri daha fazla sömürüye maruz bırakan bu düzendir" diye konuştu.

"ASIL KUSURLU İKTİDAR"

Tombul asıl suçluların yeterli yatırım yapmayan iktidar olduğunu vurgulayarak, "Asıl suçluların yargılanması için bu dava sürecine müdahil olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu dava sürecinde asıl suçlular yargılanmalı, asıl failler ortaya çıkarılmalıdır. Bilirkişi raporları yayınlandı, bilirkişi raporlarında TTK'nın kusurluğu olduğu söyleniyor. Peki TTK'nın kusuru sadece o yöneticilerde mi? Biliyoruz ki sadece o yöneticilerde değil. Onları oraya getiren ve yatırım yapmayan bu iktidardadır" diye konuştu.

İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Tombul, İsrail'in Filistin'e saldırısına da değinerek, "10 yıllardır emperyalizmin güdümündeki İsrail bir halkı katlediyor. Şimdi yine orada milyonlarca Filistinli ambargo ve kuşatma altında ölümle, yaşam arasına sıkıştı. Hiçbir gerekçe, hiçbir neden bir halkın katliamını meşru gösteremez. İsrail'in yaptığı bir insanlık dramı, insanlık suçu bir katliamdır, hiçbir gerekçe ile meşru gösterilemez" dedi.