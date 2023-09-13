Söke Kaymakamı Ali Akça, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti

Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti ve 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Söke Kaymakamı Ali Akça, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Söke Kaymakamlığı'na atanan ve hafta başında Söke'deki görevine başlayan Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, yine yakın zamanda Aydın Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Vali Yakup Canbolat ve Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça karşılıklı olarak 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundular. - AYDIN