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Söke Esnaf Kefalet'te, Karataş güven tazeledi

Politika Haberleri

Söke Esnaf Kefalet'te, Karataş güven tazeledi

Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulu yapıldı.

Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda mevcut başkan Refik Karataş, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulu Saray Düğün Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye, mevcut başkan Refik Karataş'ın hazırladığı tek liste ile gidildi. Kongrede, mali faaliyet raporlarının okunmasının ardından açık oylama usulü yapıldı. Oyların tamamını alan Refik Karataş yeniden başkan seçildi.

Başkan Refik Karataş yaptığı açıklamada, Söke esnafına kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Seçimden önce yapılan sürpriz liste dedikodularına esnafın itibar etmediğini kaydeden Başkan Karataş, "Bugün anladım ki bir dahaki toplantımızı burada yapamayacağız çünkü çok izdiham yaşattık. Biraz sıkıntı yaşadık kalabalıktan dolayı. O yüzden üyelerimizin rahatı için daha geniş bir yer bakacağız. Önemli olan bundan sonrası bizim için çünkü esnafımız bize güven oyunu verdiyse bizde onlara layık olacağız. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Genel kurulumuz Söke esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

Refik Karataş'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Ahmet Tokmakoğlu, Emine Artan, Ali Öztürk ve Ferhat Gültekin. Denetim Kurulu ise, Şeref Başar ve Nihal Atilla Cengiz' den oluştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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