Söke'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Söke'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması ve farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Söke Emek Sanat Kültür Platformu bileşeni sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Etkinlikte yapılan açıklamada, kadınların şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele kararlılığını vurgulayan güçlü mesajlar öne çıktı. Açıklamada, "Şiddetin, eşitsizliğin ve baskının iktidarına hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması" ifadeleri dikkat çekti. Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, şiddetin son bulması için ortak ses yükselterek güçlü bir çağrıda bulundu. Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş; İstasyon, Kubilay ve Aydın Caddesi güzergahında devam etti.

Yürüyüş boyunca kadın haklarına dikkat çeken sloganlar atılırken, güzergah üzerinde bulunan kadınların yanı sıra erkeklerin de alkışlarla destek verdiği görüldü. - AYDIN