Söke Belediyesi yeni başkanını seçti

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in vefatının ardından, belediye meclisi olağanüstü topladı. Meclis üyeleri yeni belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Seçim gizli oylama ile yapıldı ve Dr. Mustafa İberya Arıkan seçildi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in vefatının ardından, belediye meclisi olağanüstü topladı. Söke Belediyesi'nin meclis üyeleri yeni belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Meclis Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan tarafından yönetilen meclis toplantısına, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi İbrahim Bakır katılmadı. Seçimde CHP'li iki belediye meclis üyesi Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Süleyman Yörük, başkanlık için yarıştı. Seçim gizli oylama ile yapıldı.

İlk iki turda Dr. Mustafa İberya Arıkan 18, Süleyman Yörük 12 oy aldı. Salt fazlalığın yeterli olduğu üçüncü tur seçimlerinde ise Dr. Mustafa İberya Arıkan 19, Süleyman Yörük 11 oy aldı.

Seçimlere kadar kalan süre için Söke'nin yeni belediye başkanı, merhum başkan Levent Tuncel'in Başkan Yardımcısı olan Dr. Mustafa İberya Arıkan oldu.

"Genel Merkez düzeyinde takip vardı"

Söke Belediyesi'nin yeni başkanının belirlendiği olağanüstü meclis toplantısının genel merkez düzeyinde konukları vardı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı da izledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve siyasi partilerin il başkanları da seçimi salonda takip etti. - AYDIN