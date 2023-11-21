Söke Belediye Başkanı Esnafıyla Buluştu

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, merkez çarşı esnafıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Başkan Arıkan, çarşı üzerinin kapatılması ve çevre düzenlemesi çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, güne ilçenin merkez çarşı esnafıyla buluşarak başladı. Merkez çarşı içinde hep birlikte yapılan sabah kahvaltısında Başkan Arıkan, sorun ve talepleri diledi.

Merkez çarşı esnafı buluşmasında Başkan Arıkan'a Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan ve Oda Genel Sekreteri Yunus Bediz de eşlik etti.

Basmacılar, Hasırcılar ve Demirciler Sokaklar ile çevresinde işletmeleri olan esnaf, özellikle yağışlı havalarda büyük sıkıntılar yaşadıklarını, çarşı üzerinin su almayacak şekilde kapatılması talebinde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana Söke'nin öncelikli ve çeşitli nedenlerle ertelenen sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Arıkan, merkez çarşı üzerinin kısa sürede kapatılacağının sözünü verdi. Ayrıca esnafın talebi doğrultusunda çarşı içindeki çevre düzenleme çalışmalarına da başlanacak.

Belediye dışındaki ilgili kurumlarla çözülebilecek sorunların da yakından takipçisi olacağını belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Bugüne kadar çözüm insanı oldum. Başladığım hiçbir işi de yarım bırakmadım. Bana gelen sorunların takipçisi oldum ve olmaya da devam edeceğim" dedi.

Başkan Arıkan esnaftan gelen seçimlerde aday olmayı düşünüp, düşünmediği ile ilgili sorulara da "Bu sadece benim vereceğim karar değil. Genel Merkez ve halk ne derse o olur" yanıtını verdi.