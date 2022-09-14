'Sokakta satranç var' Projesi 8. yaşını kutluyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen 'Sokakta Satranç Var' projesi etkinlikleri, 8. yılında Şehitkamil Vadi Park'ta, satrançseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. Hamlelerin ardı ardına yapıldığı organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara satranç eğitim setleri armağan etti.

"Hamlemi Yap" projesiyle çocukların erken dönemde oyun içerikli etkinliklerle satranç eğitimi almalarını hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, yıl içinde TSF ile iş birliği içinde büyük ilgi gören organizasyonlara imza atmayı sürdürüyor. 'Sokakta Satranç Var' projesi etkinliklerinin 8. yılında da satranç tutkunlarını yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik süresince organizasyona katılan çocuklarla yakından ilgilenerek satranç eğitim setleri hediye etti. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Türkiye'de geniş kitleleri satranç branşıyla tanıştırmayı amaçlayan 'Sokakta Satranç Var' projesi etkinliklerinin Gaziantep'teki durağı Şehitkamil Vadi Park oldu. Doğa harikası parkta buluşan satranç severler, kendileri için hazırlanan farklı istasyonlarda satranç oynamanın keyfini yaşadılar.

"Etkinliğin geniş kitlelere ulaşmasını arzu ederiz"

"Sokakta Satranç Var' projesi etkinliklerine katılan sporcular ve sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını arzu ettiklerini belirtti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şu sözleri kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi olarak biz, Sürekli Eğitim Merkezinde bu tip etkinlikleri yıl boyunca devam ettiriyoruz. Geniş kitleleri satrançla buluşturmak, eğitim faaliyetlerinin tabana yayılmasını sağlamak adına federasyonumuzla iş birliği içinde çalışmalar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Tüm antrenörlerimize vermiş oldukları büyük emekler için teşekkür ediyorum. Kıymetli velilerimizi, vermiş oldukları büyük desteklerden dolayı yürekten kutluyorum. Aramızda milli sporcularımız var. İnşallah bu yeni nesil içerisinden de yeni yeni milli sporcularımız çıkacak ve ilimizdeki milli sporcu sayısı artacak. Bu yıl 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Sokakta Satranç Var' etkinliğinin çok daha fazla kişiye ulaşmasını temenni ediyorum. Türkiye Satranç Federasyonu'na vermiş oldukları büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni eğitim-öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." - GAZİANTEP