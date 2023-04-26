Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzincanlılardan yoğun destek

Erzincan'da sosyal medya için sokak röportajı yapan muhabirin mikrofonuna konuşan ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül ile CHP'yi methedip, hükümet tarafından yapılan yatırımları karalayan vatandaşa, çevrede toplanan Erzincanlılar tam tersi cevaplar vererek susturdu.

Erzincan'da sosyal medya için sokak röportajı yapan muhabirin mikrofonuna konuşan ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül ile CHP'yi methedip, hükümet tarafından yapılan yatırımları karalayan vatandaşa, çevrede toplanan Erzincanlılar tam tersi cevaplar vererek susturdu. Erzincanlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun destek verdiklerini belirterek, alkışlayıp 'tiktok'ta esen rüzgarın 14 Mayıs'ta sandıkta tersine döneceğini kaydettiler.

Erzincan'da vatandaşların en yoğun olduğu Dörtyol mevkiinde bugün saat 15.00 sıralarında yapılan sokak röportajında CHP üyesi olduğu öne sürülen bir vatandaşın yaptığı konuşma çevrede toplanan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sokak röportajı yapan muhabirin uzattığı mikrofona "insanlar ekmeğe muhtaç halde. Türkiye bu hale geldi" deyip hükümetin yaptığı yatırımları eleştirip kendi görüşlerini empoze etmeye çalışan konuşmacıya, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların cevabı gecikmedi. Konuşmacıya tepki gösterenlerden Şavak aşireti mensubu olduğunu belirten bir vatandaş, "Ben Şavak aşireti mensubuyum. Senin yaylana da geliyorum. Terörden, PKK'dan biz koyunlarımızı otlatamıyorduk. Çadırlarımızda üretim yapamıyorduk. Kandil'e mi oy vereceğiz. Ben bu memlekete üretim yapıyorum. Bunu yapabilmem için devlet lazım, vatan lazım, bayrak lazım. Önce vatan" dedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarda alkışlarıyla destekte bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep yanında olduklarını kaydetti.

Söylemleriyle CHP'den yana olan ve kalabalık arasında tek başına kalan vatandaş ise konuşmasını sonlandırarak alandan arkasını dönerek uzaklaştı.

Sokak röportajının ardından Erzincanlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun destek verdiklerini belirterek, 'tiktok'ta esen rüzgarın 14 Mayıs'ta sandıkta tersine döneceğini kaydetti. - ERZİNCAN