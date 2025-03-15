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Sokak Hayvanları İçin Video Konferans Toplantısı

Sokak Hayvanları İçin Video Konferans Toplantısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ile ilgili düzenlenen video konferans toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak hayvanlarının toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ile ilgili video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak hayvanları ile ilgili gerçekleştirilen video konferans hakkında paylaşım yaparak, "Bakan Yardımcılarımız, ilgili birim amirlerimiz ve 51 il Valimizin katılımıyla 'Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları' ile ilgili video konferans (VKS) toplantımızı bu gece gerçekleştirdik. Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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