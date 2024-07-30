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Sahipsiz Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi Yürürlüğe Girecek

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Kanun, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, sahiplendirilmesi ve bakımı ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunma süresi ise 60 gün olarak belirlenmiştir.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 3 gün, Genel Kurul'da ise 2 gün süren görüşmelerin ardından kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilmek için 60 günlük süre bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyleyerek, "En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız" dedi.

KOMİSYONDA İKİ MADDE DEĞİŞTİ

Teklifin komisyon toplantılarında 4'üncü ve 5'inci maddelerinde değişiklik yapıldı. 4'üncü maddede yapılan değişiklikle, sokak hayvanları arasındaki ayrım netleşti. Buna göre, sokaktan toplanarak rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilecek olan kedilerin doğal hayata salıverilmesi öngörülürken köpekler ise sahiplendirinceye kadar bakımevlerinde kalacak. 5'inci maddedeki değişiklikle bakımevlerinde toplanacak köpeklerden insan ve hayvanların sağlığı için tehlikeli olan, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yapılması planlanan, 'Ötenazi' ibaresi kanundan çıkarıldı. Bunun yerine, 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinde yer alan madde getirilerek, 'Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır' hükümleri eklendi.

BÜTÇE ÜZERİNDEKİ HARCAMANIN YÜZDE 40'I BAKANLIKTAN

Kanun ile birlikte büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelere, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonu sağlamak için hayvan bakımevleri kurmalarına 31 Aralık 2028'e kadar süre tanınacak. Bununla birlikte belediyeler en son bütçe gelirlerinin binde 5'i, büyükşehirler ise binde 3'ü kadar kaynak ayırmakla yükümlü olacak. Genel Kurul'da kanunun 14'üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, belediyeler kanun ile ayrılan bütçelerin üstünde yaptığı harcamaların yüzde 40'lık dilimini Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ödenek olarak alabilecek. Kanun ile belirtilen kaynağı ayırmayan, sahipsiz hayvanları toplamayan, bakımevleri kurmayan belediye başkanı ve yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca sahip olduğu hayvanı sokağa bırakması durumunda aldığı 2 bin liralık ceza 60 bin liraya kadar çıkarılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi Tbmm Genel Kurulu Hayvan Hakları Hukuk Politika Haberler

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