Sofya'da Kuşak ve Yol İnisiyatifi Konferansı Düzenlendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Avrupa ve Çin arasındaki işbirliğine odaklanan uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansa 20'den fazla ülke ve bölgeden 120'yi aşkın kişi katıldı.

SOFYA, 14 Eylül (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Avrupa ve Çin arasındaki işbirliğine odaklanan uluslararası bir konferans düzenlendi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü dolayısıyla Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliğe 20'den fazla ülke ve bölgeden 120'yi aşkın kişi katıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev konferansa gönderdiği mesajında, "Çeşitli alanlardan uzmanların katıldığı bu tür forumların ülkemizde düzenlenmesi, Bulgaristan'ın Çinli işletmeler için stratejik bir konum işlevi görebileceğini kanıtlıyor" dedi.

Radev, " Bulgaristan'ın güçlü bir siyasi irade ve enerjiyle, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sunduğu fırsatları değerlendirebileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Sekreteryası Genel Sekreteri ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ise konferansa gönderdiği mesajında, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dünyanın barışçıl kalkınma sürecine sadece "Çin bilgeliğiyle" katkıda bulunmakla kalmayıp, ülkeler arasında kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini teşvik etmeye yönelik Çin çözümleri de önerdiğini ifade etti.

Deng, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son on yılda kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan fayda ilkeleri doğrultusunda açık, yeşil ve temiz işbirliği vizyonuna bağlı kaldığını ve yüksek standartlı, sürdürülebilir ve insan merkezli kalkınma hedefini takip ettiğini belirtti.

İki gün süren etkinliğe katılan Çin'in Sofya Büyükelçisi Dong Xiaojun ise Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "Çin'den çıkmış olsa da artık dünyaya ait olduğunu" söyledi.

Bulgaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Rositsa Kirova, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle dünyada barışı korumak için Çin gibi sağlam, istikrarlı ve saygın bir ortağa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kirova, Çin ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin derinleşmesini sağlayacak tüm inisiyatiflerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Yardımcısı Nikolay Pavlov da Bulgar hükümetinin Çin ile işbirliğine büyük önem verdiğini belirterek, "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi bizim için bir öncelik" dedi.

Pavlov, "AB pazarına girmek ve Bulgaristan'da üretim üsleri ile kalkınma merkezleri kurmak isteyen Çinli şirketleri memnuniyetle bekliyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan Ulusal Kuşak ve Yol Birliği Başkanı Zahari Zahariev ise konferansın konusunun karmaşık ve kapsamlı olduğunu söyleyerek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son on yılda küresel kalkınmada birçok dönüm noktası gerçekleştirdiğini belirtti.