Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumu başladı

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da, 'Küresel güvenlik için dayanışma' temasıyla düzenlenen 18. Bled Stratejik Forumu başladı. Forumda liderler, AB üyelik sürecinde olan ülkelerin reformlarını ve dayanışmayı tartışacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da, "Küresel güvenlik için dayanışma" temasıyla düzenlenen 18. Bled Stratejik Forumu başladı.

Ülkenin doğal güzelliklerinden biri olan Bled Gölü'nün de yer aldığı kentte başlayan forumun açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob ve Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon yaptı.

Golob, Slovenya'nın ağustos ayının başında tarihinin en kötü doğal afetini yaşadığını belirterek, "Yaşanan sel felaketinde sadece birkaç saatte 10 bin insan evsiz kaldı. NATO ve yardım eden tüm ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

İklim değişikliğinin uluslararası düzeyde bir sorun olduğuna işaret eden Golob, AB genişlemesine ilişkin de, "Gelecek 12 ayda genişlemenin yeni bir görünüm kazanacağından eminim." diye konuştu.

Golob, ülkesinin, AB üyelik sürecinde olan ülkelere desteğini sürdüreceğini aktardı.

Fajon da Slovenya'nın ağustos ayının başında tarihinin en kötü doğal afetiyle mücadelede "inanılmaz bir dayanışma" gösterildiğini ve bu nedenle forumun bu yılki temasının dayanışma olduğunu söyledi.

Forum kapsamında düzenlenecek panellerde güncel meselelere ilişkin beyin fırtınası ve tartışma ortamlarının olacağını aktaran Fajon, "Dayanışma sadece insani anlamda bir terim değil aynı zamanda ortak faydayı da temsil ediyor." diye konuştu.

Forum, "Liderler Paneli" ile başladı

Bled Stratejik Forumu'nun ilk paneli ise Batı Balkan ülkelerinin başbakanlarının katılımıyla "Liderler Paneli" oldu.

Panelde konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinin 10 yıldır AB üyesi olduğunu anımsatarak, 1 Ocak 2023 itibariyle hem Şengen hem de Avro Bölgesi'ne dahil olduklarını vurguladı.

AB üyelik sürecinde olan ülkelere reformlarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulunan Plenkovic, "bekleyişe değdiğini" vurguladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da, forumun bölge ülkelerinin AB yolculuğundaki önemine değindi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ise ülkesinin 2014'te AB müzakerelerine başladığını belirterek, Sırbistan'da halkın AB üyelik sürecinin yavaş ilerlemesinden dolayı "umutsuz" olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, ülkesinin NATO'nun aktif bir üyesi olduğunu kaydederek, AB üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşlarının kendi ülkelerine döndüklerine "AB üyesi bir Kuzey Makedonya" bulmak istediğini belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Nikolai Denkov, ülkesinin Kuzey Makedonya'nın AB müzakere sürecini bloke etmesine ilişkin, "Daha sık konuşur ve buluşursak birbirimizi anlayacağımızı düşünüyorum zira, AB coğrafi bir oluşumdan öte değerleri de temsil ediyor." dedi.

"Normalleşme zor ama olabilir"

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Slovenya'da yaşanan sele dikkati çekerek, her zaman Slovenya'nın yanında olduklarını ifade etti.

Abazovic, Karadağ'ın komşu ülkelerle hiçbir sorunu olmadığını kaydederek, "Biz ne istediğimizi biliyoruz. Biz AB üyesi olmak istiyoruz." diye konuştu.

AB üyeliğinin bölge ülkeleri için önemli olduğuna değinen Abazovic, ayrıca AB üyesi olmak için "çatışmaların çıkmasını beklememek" gerektiğini kaydetti.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, ülkesinin yakın geçmişte AB aday ülke statüsü aldığını anımsatarak, "Bu, bizi hedeflerimize biraz daha yakınlaştıran önemli bir adım oldu. AB üyelik sürecinin kolay bir yol olmadığını biliyoruz. Bizler en kısa zamanda AB müzakerelerine başlamayı temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise, ülkesinin AB'ye üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyleyerek, Kosova'yı tanımayan 5 AB üyesi ülkeyle iletişimde olduklarını belirtti.

Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üye olmasını beklediklerini ifade eden Kurti, Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda, "Normalleşme zor ama olabilir, Brüksel'de üzerinde anlaştığımız temel anlaşmayı uygulayalım." dedi.

Kurti ayrıca, Kosova'nın kuzeyinde son aylarda yaşanan gerilimlere de değinerek, bölgede yakın zamanda erken yerel seçimlerin düzenleneceğine dikkati çekti.

Forum, yarın düzenlenecek panellerin ardından sona erecek.