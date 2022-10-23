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Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Politika Haberleri

Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Slovenya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle 13 Kasım'da düzenlenecek olan ikinci tura kaldı.

Slovenya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle 13 Kasım'da düzenlenecek olan ikinci tura kaldı.

Slovenya'da yaklaşık 1.7 milyon seçmen, 7 aday arasından 5 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek kişiyi seçmek için sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminin 19.00'da sona ermesi ile oy sayım işlemi başladı. Oyların yüzde 80'i sayılırken, hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 13 Kasım'da düzenlenecek olan ikinci tura kaldı.

İkinci tur, sayılan oyların yüzde 34'ünü alan Slovenya Demokrat Partisi (SDS) tarafından desteklenen bağımsız aday ve eski Dışişleri Bakanı Anze Logar ile oyların yüzde 26,8'ini alan Slovenya Korsan Partisi ve Avrupa Yeşiller Partisi tarafından desteklenen Natasa Pirc Musar arasında yapılacak. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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