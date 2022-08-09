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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Ağustos 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Ağustos 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 9 Ağustos Salı günü 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulunacak konuk Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 10 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye- Slovenya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı olan Slovenya'yla ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Slovenya Türkiye Politika Haberler

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