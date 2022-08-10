Haber : Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Türkiye'ye geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Türkiye'ye geliyor

 - Güncelleme:
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Türkiye'ye geliyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Ağustos 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Ağustos 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelecek olan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, 9 Ağustos Salı günü 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulunacak. Konuk Cumhurbaşkanı bu programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelere katılacak. Görüşmelerde Türkiye-Slovenya ilişkilerinin tüm veçheleriyle gözden geçirilerek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca stratejik ortak olan Slovenya'yla ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Slovenya Türkiye Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title