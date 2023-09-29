Slovenya Başbakanı AB'nin genişlemeye ilişkin ortak karara varması gerektiğini belirtti

Slovenya Başbakanı Robert Golob, AB'nin genişlemeye ilişkin ortak bir karara varması gerektiğini söyledi. Golob, yasa dışı göç ve iklim değişikliği konularında birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemeye ilişkin ortak bir karara varması gerektiğini belirtti.

İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya ve İspanya'dan oluşan MED9 grubunun, Malta'nın başkenti Valetta'daki zirvesi, liderlerin ortak açıklamasıyla sona erdi.

Slovenya Başbakanı Golob, burada yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göç söz konusu olduğunda, ileriye dönük bir çözüm bulmak istiyorsanız birlik olmanız gerekir. Hiçbir devlet, hiçbir ulus buna tek başına çözüm bulamaz." dedi.

Golob, mücadele edilmesi gereken bir diğer önemli hususun, iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Slovenya Başbakanı Golob, AB'nin genişlemeye ilişkin ortak karara varması gerektiğini ifade ederek "Batı Balkanlar için de çözüm bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de iklim değişikliğinin hayatları değiştirdiğini belirterek bu hususa daha fazla fon ayrılması gerektiğini kaydetti.