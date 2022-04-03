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Slovakya siyasi istişareleri, Bratislava'da yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Slovakya siyasi istişareleri, Bratislava'da yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Slovakya arasındaki siyasi istişarelerin, yarın Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Slovakya arasındaki siyasi istişarelerin, yarın Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye- Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında 4 Nisan 2022 tarihinde Bratislava'da düzenlenecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, AB üyelik sürecimiz ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."


Demirören Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği, Bratislava, Slovakya, Türkiye, Politika, Haberler

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