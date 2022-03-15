Slovakya, sınırdaki Ujgorod Havalimanı'na saldırı ihtimalinden dolayı endişeli

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Rusya'nın Ukrayna'nın Slovakya sınırındaki Ujgorod kentinde yer alan Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırma ihtimalinden dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Slovakya sınırına sadece 5 km uzaklıkta bulunan Ujgorod kentindeki Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırma ihtimalinden dolayı endişeli olduklarını bildirdi. Bakan Nad, Rusya'nın Polonya'ya 20 km uzaklıktaki Çekya'nın Havirov kentindeki bir askeri üssü vurmasını örnek göstererek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Slovakya üzerinde doğrudan güvenlik tehlikesi oluşturduğu bir gerçek. Yaşanan göçler bunun en büyük örneğidir. Ayrıca neredeyse pistinin bittiği nokta Slovakya olan Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırı ihtimali ile Slovakya büyük bir güvenlik tehlikesi yaşamaktadır ve bu bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

"NATO askerleri Slovakya'ya gelmeli"

Slovakya Savunma Bakanı Nad, Slovakya'nın henüz Rusya'nın doğrudan tehdidi altında olmadığını kabul ederken, bu saldırıların her an gerçekleşebileceğini ve bu nedenle Çek askerlerinin de içinde bulunduğu NATO birliğinin Slovakya'ya gelmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Nad, "NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında bir birliğin Slovakya'ya gelip göreve başlaması gerekir. Bunun için talepte bulunduk ve Slovakya Parlamentosu'nun resmi onayını bekliyoruz. Onayın ardından çeşitli ordu askerlerinden oluşan 2 bin 100 kişilik bir NATO birliği görev yapmaya başlayacak" dedi.

Öte yandan Slovakya hükümeti, son günlerde artan Rus tehdidinden korunmak amacıyla NATO askerlerinden oluşan 2 bin 100 askerlik bir birliğin ülkeye girişini onaylamış ve Parlamento'nun onayına sunmuştu. Birlik, 700 Alman, 600 Çek, 400 ABD'li, 200 Hollandalı, 100 Polonyalı ve 100 Sloven askerden oluşacak. Toplamda 2 bin 100 askerlik birlik, Slovakya'nın korunmasını sağlamak için Patriot hava savunma sistemi ve Sentinel radar teknolojisi de dahil olmak üzere NATO tarafından sağlanan askeri teçhizatı kullanacak. Birlik, Çek askerleri tarafından komuta edilecek. - BRATİSLAVA

İhlas Haber Ajansı / Politika