Slovakya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'nın önce savaşı kazanması gerekiyor

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Wlachovsky, Ukrayna'nın NATO ya da Avrupa Birliği'ne (AB) katılmadan önce savaşı kazanması gerektiğini belirterek " Ukrayna'nın hangisine önce katılacağı sorusuna cevap: Önce savaşı kazanması gerekiyor. Bu gerekli ön koşul. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Wlachovsky, Polonya'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu"nda Avrupa'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda odaklanılması gereken yerin Ukrayna olduğuna dikkati çeken Wlachovsky, "Bugün sabah Kiev'den geldim. Sizi temin ederim ki Ukrayna'da yorgunluk yok. Tam tersine onlar hazırlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ve onlara yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Wlachovsky, Ukrayna'nın NATO ya da AB'ye katılmadan önce savaşı kazanması gerektiğini vurgulayarak "Ukrayna'nın hangisine önce katılacağı sorusuna cevap: Önce savaşı kazanması gerekiyor. Bu gerekli ön koşul. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

"Silah ve mühimmat açısından kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamalıyız"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, AB ve NATO birlikte çalışırken kendini çok rahat hissettiğini belirterek bu durumda küresel sahnede iyilik için bir güç oluştuğunu söyledi.

AB ile NATO arasında doğal bir iş bölümü olduğunu ifade eden Jonson, iki kuruluşun hiçbir zaman bu kadar yakın işbirliği yapmadığını ve bunun iyi bir şey olduğunu kaydetti.

Jonson, AB ve NATO arasında iklim değişikliğinden yeni teknolojilere ve uzaya kadar her konuda ortak çalışma yapıldığı için mutlu olduğunun altını çizerek "Eskiden yaptığımız gibi daha fazlasını yapalım. Bence AB'nin Ukrayna'yı desteklemedeki rolü küçümsenmemelidir." dedi.

Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik kurumlarına ait olduğunu dile getiren Jonson, "Bu ne kadar erken olursa elbette o kadar iyi olacaktır ve bu konuda hem AB hem de NATO tarafında çalışıyoruz. Ukrayna'yı Avrupa-Atlantik kurumlarına sağlam bir şekilde entegre etme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Jonson, İsveç'in henüz NATO üyesi olmadığını anımsatarak "Ancak Ukraynalıların ailemize ait olduklarını defalarca kanıtlamış olmalarına rağmen, mümkün olduğunca çabuk entegre olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, ülkelerin savunma sanayilerine ve ordularına yapılan yatırımların önemine işaret ederek Romanya'nın altı yıl boyunca gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini orduya ayırdığını kaydetti.

Son bütçede bu oranın yüzde 2,5'e yükseltildiğini belirten Tilvar, "Altı yıl boyunca ordu için bu paraya sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış olmamız, şu anda Romanya topraklarında son teknoloji ekipmanlara sahip olmamızı mümkün kıldı. Bundan sonra daha yenilikçi olmak zorundayız. Silah ve mühimmat açısından kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamalıyız." ifadelerini kullandı.

Tilvar, Romanya'nın AB'ye giriş sürecinde birçok aşamadan geçtiğini söyleyerek "Ülkenin ne kadar değiştiğini biliyorum çünkü artık AB üyesiyiz. NATO üyesi olarak sahip olduğumuz güvenlik garantileri açısından ne kadar değiştiğimizi de biliyorum, Ekonomik açıdan da Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.