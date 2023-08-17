Slovakya'da Slovak Bilgi Servisi Başkanı suçlanıyor

Slovakya'da Slovak Bilgi Servisi'nin (SIS) Başkanı Roman Alac, suç örgütü kurmak ve görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Soruşturma kapsamında SIS'ın eski Başkanı Vladimir Pcolinsky ve Ulusal Güvenlik Kurumu Müdürü Roman Konecny de suçlamalarla karşı karşıya.

Slovakya'da Slovak Bilgi Servisi'nin (SIS) Başkanı Roman Alac, suç örgütü kurmak ve görevi kötüye kullanmakla suçlandı.

Slovakya'da yürütülen soruşturma kapsamında Slovak Bilgi Servisi'nin (SIS) Başkanı Roman Alac, suç örgütü kurmak, görevi kötüye kullanmak ve komplo kurmakla suçlandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, SIS Başkanı Alac dışında soruşturma kapsamında SIS'ın eski Başkanı Vladimir Pcolinsky ile Ulusal Güvenlik Kurumu Müdürü Roman Konecny'nin de suçlamalar yöneltildiği belirtildi.

Slovakya'nın Geçici Başbakanı Ludovit Odor, yarın söz konusu soruşturmayı ele almak üzere ulusal güvenlik konseyini olağanüstü toplayacak. - BRATİSLAVA