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Slovakya'da meclis seçimleri sona erdi

Slovakya'da meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere kurulan sandıklarda oy verme işlemi sona erdi. Seçimde 25 parti ve ittifak yarışırken, partilerin 150 sandalyeden oluşan meclise girebilmek için yüzde 7 barajını aşması gerekiyor. Oyların sayılmasına henüz başlanılan ülkede, sonuçların sabah saatlerine doğru netlik kazanması bekleniyor.