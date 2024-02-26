Slovakya Başbakanı, NATO ve AB üyelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendirdiğini iddia etti

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Ukrayna'ya asker göndermek için ikili anlaşmalar yapmayı değerlendirdiğini öne sürdü.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Ukrayna'ya destek toplantısı öncesi Slovakya Başbakanı Robert Fico, ortaya ilginç bir iddia attı. Fico, bazı NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Ukrayna'ya asker göndermek için ikili anlaşmalar yapmayı değerlendirdiğini öne sürerek, "Bu tezlerin (Paris toplantısına hazırlık olarak) bazı NATO ve AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya ikili anlaşmalar çerçevesinde asker göndermeyi düşündüklerini ima ettiğini söylemekle yetineceğim. Orada ne amaçla ve ne yapacaklarını söyleyemem" dedi.

AB ve NATO üyesi olan Slovakya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini vurgulayan Fico, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda büyük ölçüde tırmanma riski gördüğünü belirtti. Fico, Paris'teki toplantı çağrısının Batı'nın Ukrayna stratejisinin başarısız olduğunu gösterdiğini aktararak, münazara edilecek konuların "tüylerini diken diken etmesine" rağmen toplantıya yapıcı bir ruhla katılacağını söyledi. - BRATİSLAVA