Siyasilerden Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan pilot için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasiler, Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan yangın uçağında şehit olan Hasan Bahar için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Orman teşkilatına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU'DAN TAZİYE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN TAZİYE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun" dedi.

ÖMER ÇELİK'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı kaza-kırıma uğradı. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

ABB BAŞKANI YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Hırvatistan'da irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaza sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.