28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.

Millet Partisi adına Genel Başkan Cuma Nacar, Büyük Birlik Partisi (BBP) adına Genel Başkan Mustafa Destici ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) adına Genel Başkan Nurullah Efe, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Millet Partisi Genel Başkanı Nacar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Millet Partisi depremlerin bu denli yıkıcı olmasının önüne geçecek bilimsel çözümler ve oluşabilecek yeni depremler sonrası süratle yaraları saracak çağdaş tedbirler geliştiren bir partidir." dedi.

Adaletsizliğin zulüm, karanlık, yıkım ve yok oluş demek olduğunu ifade eden Nacar, "Bunun için Millet Partisi, her zaman adalet, her yerde adalet, herkes için adalet diyor. Gerek iktidar ve yandaşlarının gerekse anamuhalefet ve paydaşlarının ülkemizin dertlerine çözüm olamayacağı gün gibi açıktır." diye konuştu.

Hayat pahalılığı eleştirisinde bulunan Nacar, "Gelir ne kadar artarsa artsın ele geçen para enflasyon karşısında eriyor. Para pul oluyor. Bir avuç mutlu azınlık dışında halkımızın büyük ekseriyeti yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

İktidarları döneminde, Türkiye'yi bütün vatandaşlarının gurur duyduğu, Türk ve İslam dünyasının iftihar ettiği ve bütün dünyanın gıpta ettiği muhteşem, zengin, itibarlı kadir ülke yapacaklarını belirten Nacar, "Bunları 'Muhteşem Türkiye' projesiyle gerçekleştireceğiz. Muhteşem Türkiye projesi devleti, milletin tarihinde, duasında ve rüyasında bir devlet olarak yeniden yapılandıracaktır." dedi.

"Türk dünyasıyla ilişkilerimizin, işbirliğimizin en çok ve en istikrarlı geliştiği dönemi yaşıyoruz"

BBP Genel Başkanı Destici, Cumhur İttifakı'yla girdikleri 2018 seçimlerinden bugüne önemli gelişmelere şahitlik ettiklerini belirtti.

Karabağ'da 30 yıldır süren Ermeni işgalinin Türkiye'nin önemli desteğiyle Azerbaycan tarafından sona erdirildiğini dile getiren Destici, "Ülkemize, sınırlarımıza yönelen saldırılara, güneyimizde ilk hedefi Türkiye'den toprak talep eden bir terör devleti kurdurma gayretlerine engel olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz Suriye'de, Irak'ta görev yapıyor. Türkiye, bütün baskılara rağmen Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den Libya'ya uluslararası hukuktan doğan haklarına sahip çıkıyor, baskılara, tehditlere boyun eğmiyor. Türk dünyasıyla ilişkilerimizin, işbirliğimizin en çok ve en istikrarlı geliştiği dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

2023 seçimleriyle Cumhuriyetin yeni yüzyılına adım atılacağını dile getiren Destici, "Cumhur İttifakı'yla birlikte bir istiklal ve istikbal mücadelesi için omuz omuza verdik." ifadesini kullandı.

Seçimlere Cumhur İttifakı'nın bir ortağı, bir parçası olarak tüm seçim çevresinde kendi isim, amblem ve adaylarıyla girdiklerini belirten Destici, BBP'nin 30 yıllık tertemiz mazisi, ehliyetli ve liyakatli kadrolarıyla vatandaşların oylarına talip olduğunu kaydetti.

Destici, "Bu seçim bir baraj endişesi yaşamadan partimize oy verebilecek olmaları nedeniyle bizim için de vatandaşlarımız için de ayrıca bir anlam taşıyor. BBP'ye vereceğiniz hiçbir oy boşa gitmeyecek." dedi.

Seçimlere giderken bir son dakika gelişmesinin ibretle izlendiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Bir cumhurbaşkanı adayı CHP'nin demokrasiye darbesiyle maalesef cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda kaldı. 1960'te Menderes'i asan zihniyet, 1971'de 12 Mart muhtırasının arsındaki zihniyet, 28 Şubat'ta kızlarımızın başındaki örtüyü zorla açan zihniyet ve 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbeye tiyatro diyen zihniyet bugün teröristlerle, PKK'yla, HDP'yle ve diğerleriyle kol kola giren Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir cumhurbaşkanı adayına siyasi darbe yaparak demokrasiye darbe yaparak seçimlere gölge düşürmüştür. Milletimizin bunun takdirini iyi bir şekilde yapacağına ve bunu da görerek hem yedili masaya hem de onun cumhurbaşkanı adayına sandıkta gerekli dersi vereceğine yürekten inanıyorum."

"ABD-AB emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri ülkemizden defedilecektir"

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Efe, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili hükümete eleştirilerde bulundu.

Can kayıplarının saklandığını savunan Efe, "Bölgede 6 Şubat'tan bu yana 300 bin telefon susmuş, 183 bin kredi kartı hiç kullanılmamış. Bu, en az iki yüz bin erişkinin hayatını kaybettiğini gösterir. Bir de çocuklar, bebekler var. Tertemiz, içtenlikli, meraklı bakışlara sahip kuş gözlü çocuklar. Onlar da yitti gitti." diye konuştu.

İktidarları döneminde tüm devlet görevlilerinin ortalama işçi ücretine denk bir maaş alacağını söyleyen Efe, "Vekillik, bakanlık, başbakanlık, devlet başkanlığı bir avanta yeri değil, halka hizmet üretme, halkın dertlerine derman bulma yeri olacak." dedi. Efe, çalışmayan milletvekillerinin, örgütlü halk tarafından derhal geri çağrılabileceğini kaydetti.

İktidarlarında hiçbir vatandaşın işsiz bırakılmayacağını belirten Efe, herkese sağlıklı, güvenli bir ev, bilimsel, laik ve demokratik eğitim, kaliteli sağlık hizmeti vereceklerini ifade etti.

Efe, "Bütün İslam coğrafyasını kana, ateşe boğan, ülkeleri cehenneme çeviren ve 1990'dan bu yana on milyon civarında masum Müslüman'ı katleden ABD-AB emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri ülkemizden defedilecektir." dedi.

Tarım ve hayvancılığa özen gösterileceğini söyleyen Efe, "Halk iktidarında bilimin ışığında, ziraat mühendislerimizin ve veterinerlerimizin rehberliğinde, devletin tüm imkanları bu alana öncelikle seferber edilecektir. Böylelikle çiftçimiz alın terinin karşılığını tam olarak alacak, köyden şehre göç durdurulacaktır." diye konuştu.