Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan İleri, yaptığı konuşmada, yarın önemli bir seçim için sandıklara gideceklerini, ülkenin gelecek 5 yıldaki yönünü belirleyeceklerini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve tüm arkadaşlarıyla sömürü düzenini yıkacaklarını belirten İleri, "Sosyal bir devlet özlemini çekmeyen vatandaşımızın kalmadığını düşünüyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza yapılan yardımların iktidar yöneticileri ve bizzat cumhurbaşkanının kendi cebinden yapılmışçasına aktarılmasını hüzünle seyrediyoruz. Memleket Partisinin iktidarında sosyal devletin gerektirdiği tüm yardımları kesintisiz şekilde ve vatandaşlarımızı incitmeden devam ettireceğiz. Hatta daha da ileri götürerek geliri olmayan tek bir vatandaşımızın dahi kalmayacağını ifade etmek isteriz." diye konuştu.

İleri, milletin bütünlüğüne nifak tohumları ekmeye ve üniter devlet yapısını bozmaya yeltenen her kim varsa karşısında Memleket Partisinin bir mensubunu bulacağını belirtti.

Hukukun üstünlüğünü veya yargı bağımsızlığını yeniden tesis edeceklerini belirten İleri, şunları söyledi:

"Yasama, yürütme, yargı erklerinin ayrılığını, kaybolan denge ve denetleme mekanizmasını yeniden işler hale getireceğiz. Medyayı tam anlamıyla özgürleştireceğiz. Sayıları çığırından çıkmış olan göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğiz. Suriye ile diplomatik ilişkileri derhal başlatacağız. Cumhuriyetin kazanımlarını haraç mezat satanları, milyonlarca sığınmacıyı ülkemizin başına bela edenleri cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayacak, aksine onları Yüce Divana göndereceğiz. Terör örgütlerine yaşam şansı tanımayacak, tek bir taviz dahi vermeyeceğiz. Hepsini tarihin sayfalarına gömeceğiz. Mavi vatan en önemli önceliklerimizden biridir. Denizlerde var olacağız. Montrö Sözleşmesi'ne sonuna kadar bağlı kalacak, onun varlığını tehdit eden hiçbir adıma izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul gibi hayal sınırlarını zorlayan anlamsız projeleri derhal durduracağız. Avrupa Birliği'yle üyelik müzakerelerini onurlu ortaklık temelinde tekrar başlatacağız. NATO üyeliğimizi devam ettireceğiz fakat NATO boyunduruğunu reddedeceğiz. Tam bağımsız bir ülke olarak ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz."

Türkiye Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaptığı konuşmada, insanın insanı sömürmediği bir düzen istediklerini ifade etti.

Ülkede toplam servetin yüzde 42'sinin nüfusun yüzde 1'inin elinde olduğunu belirten Okuyan, "Adaletsizliğe isyan ediyoruz. Hayat pahalılığının, yoksulluğun, işsizliğin kaynağında bu adaletsizlik var. Bütün zenginlikler tüm topluma, halka ait olmalı." dedi.

Okuyan, TKP'nin, Türkiye'nin her yerinde var olan, gelişen bir parti haline geldiğini, yoksulun, emekçi halkın umudu, aklı, vicdanı olduğunu dile getirdi.

Komünistlerin iyiden, haklıdan, güzelden yana olduğunu ifade eden Okuyan, şunları kaydetti:

"Yurttaşlar, 'Falanca partiye oy verirseniz, oyunuz boşa gider' diyenlere şunu deyin. 'Benim oyum irademdir. Sizin ittifaklarınız, sizin listeleriniz, sizin ilkesiz propagandanız benim irademe uymuyor. Ben sizinle çürümeyeceğim. Oyumun çöpe gitmesini istemiyorum. Tarikatçılara, patronlara, Amerikancılara verecek oyum yok' deyin. TKP, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan gitsin' diyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu için oy istiyor. Milletvekili seçimlerinde ise bağımsız, laik, egemen, sosyalist bir ülke için oylar TKP'ye. Bu oylar umut olarak, dayanışma olarak, halkımızın ayağa kalkışı olarak geri dönecek."

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinin Milli Görüş hareketinin yegane temsilcisi olduğunu söyledi.

Gerek ülkedeki gelişmeler gerek küresel gelişmelerin yarın yapılacak seçimi önemli bir noktaya taşıdığını anlatan Erbakan, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet yürüten birtakım mihrakların devlete ve millete karşı büyük tehlike arz edecek planlar peşinde olduğunu aktardı.

Böylesi kritik bir süreçte ülkeyi 28 Şubat zihniyetinin temsilcilerinin, milletin manevi değerleriyle barışık olmayan bir yapının yönetmesinin millete buhrandan başka bir şey getirmeyeceğini söyleyen Erbakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sekiz başlı devlet yönetimi fikri ülkemize büyük bir istikrarsızlıktan ve kaostan başka bir şey getirmez. Bu tablo karşısında üzerimizdeki sorumluluğun bir gereği olarak Cumhur İttifakı içerisinde yer almayı tercih ettik. Bakanlık, milletvekilliği, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi makamlar talep etmeden, hiçbir menfaat pazarlığı yapmadan, sadece ülkemizin geleceğini düşündüğümüz için bu kararı aldık. Cumhur İttifakı'nda yer almamız ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş milli bir duruştur. Ülkemizin geleceğini düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Yedili, sekizli bir kaosa ülkemizi mahkum etmemek açısından ortaya konulmuş milli ve stratejik bir eylemin içerisindeyiz."

Erbakan, Cumhur İttifakı içerisinde yer almaları nedeniyle artık seçim barajı problemini tamamen ortadan kaldırmış bulunduklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisinin kendi milletvekili adaylarıyla, amblemiyle seçimlere katıldığını anımsatan Erbakan, şöyle konuştu:

"14 Mayıs büyük bir hasretin bitişi, milli görüşün yeniden Meclise girmesi ve Milli Görüş hareketinin ikinci 50 yılının fiili başlangıcı olacaktır. Yeniden parlamento sıralarında yer alacağız ve milletimizin gerçek gündemlerinin Meclis kürsüsünde konuşacağız. 'Önce ahlak ve maneviyat' anlayışımızı eğitim, ekonomi, siyaset, kamu ve sosyal hayatta hakim kılma mücadelemizi Meclis'te sürdüreceğiz. Sürekli değişen bir eğitim sistemi değil, müfredatın milli ve manevi değerlerimize uygun, sistemin ise sürdürülebilir olması için projelerimizi Meclis'e sunacağız. Üretim, istihdam, ihracat ve kalkınma ekonomisini, havuz sistemi ve denk bütçeyi hayata geçirmek için Meclis'te mücadele edeceğiz. Tarımda ve sanayi üretiminde elektrik, doğal gaz ve mazottan vergi alınmamasını savunacağız. Tarımsal kotaların kaldırılması için çalışacağız. Doğu ve Güneydoğu'nun terörle değil üretim ve kalkınmayla anılması ve yeniden kardeşliğin tesis edilmesi için bölgeye maddi ve manevi yatırım yapılmasını savunacağız. Tüm bakanlık kadrolarında en az bir bakan yardımcısı istihdamı sağlayarak kadınlarımızın ekonomiden kalkınmaya, kriz yönetiminden planlamaya kadar her alanda katma değerinden istifade ederek vizyonumuzu kadın eliyle zenginleştireceğiz."

Erbakan, AK Parti'yle yaptıkları mutabakattaki temel prensiplerin uygulanmasının TBMM'de takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.