28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.

Adalet Partisi adına Genel Başkanı Vecdet Öz, Genç Parti adına Parti Sözcüsü Metin Atmışkara, Güç Birliği Partisi adına Genel Başkanvekili Pınar Albayrak, Milli Yol Partisi adına Genel Başkanı Remzi Çayır ve Sol Parti adına PM Üyesi Pelin Bektaş propaganda konuşması yaptı.

Öz, konuşmasında milletin sürekli eleştiren, saldırgan politikalardan ve nefret dilinden bıktığını ifade ederek, ülkenin öncelikle seviyeli ve ölçülü bir siyasete ihtiyacının olduğunu söyledi.

Adalet Partisi olarak politikalarını sadece muhalefet üzerine inşa etmediklerini, yapılan iyi şeyleri takdir edip yanlışları ise yapıcı dille eleştirdiklerini dile getiren Öz, "Bu ülkenin kuruluş felsefesine, Atatürk çizgisinde kucaklayıcı milliyetçiliğe, Cumhuriyetin tüm kazanımlarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına, Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemez ilk dört maddesine her zaman sadık ve saygılıyız." dedi.

Devlet Planlama Teşkilatını tekrar faaliyete geçireceklerini bildiren Öz, "Uzman kadrolarımız tarafından Çin, Tayvan, Kore, Japonya ve Almanya kalkınma modelleri incelenmiş olup bu modellerin ortalaması olan bir Türkiye Kalkınma Modeli hazırlandı. Bu model uygulamaya konulduğunda ülkemiz de beşer yıllık kalkınma dönemlerinde hissedilir ölçüde zenginleşecek ve zenginlik halka ilk beş yılda yansıtılacak." diye konuştu.

"10 bin avro vatandaşlık parası vereceğiz"

Genç Parti Sözcüsü Metin Atmışkara, partilerinin seçimlere beş önemli projeyle girdiğini belirterek, bunların başında "vatandaşlık parası"nın geldiğini söyledi.

Atmışkara, bu kapsamda 18 yaşını dolduran ve doğuştan Türk vatandaşı herkese 10 bin avro vereceklerini duyurarak, bu paranın Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim 2023'te ödeneceğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Atmışkara, "Depremzedeleri ve Türkiye'nin deprem gerçeğini unutmadık. Depremde yıkılan illerimizi Cem Uzan ve Genç Parti 200 milyar avro ile ayağa kaldıracak. Deprem mağduru vatandaşlarımızın yaraları sarılacak. 200 milyar avro ile 11 ilimizi dünya standardında müstakil evlerle yeninden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçmişte tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu ifade eden Atmışkara, parti olarak tarıma 100 milyar avro kaynak ayıracaklarını söyledi.

Atmışkara, ülkenin 20 yılı aşkın süredir aynı iktidar tarafından yönetildiğini anımsatarak, değişim için partisine oy istedi.

"İşsizliği minimuma indireceğiz"

Güç Birliği Partisi Genel Başkanvekili Pınar Albayrak, ülkede suni bir ekonomi modeli üretildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Küresel yapılanmaya doğrudan veya dolaylı olarak hizmet eden iktidar sahipleri, öncelikle iktisat bilimini ve ilmini bir kenara bırakarak milletin menfaatine olması gereken tüm mekanizmaları şahsileştirerek ekonomi iradesinin tekelleşmesini sağladı. Halk ihtiyaç fazlası tüketime yönlendirilerek arz talep dengesinin bozulması, enflasyon, kredi faiz oranlarındaki artıştan kar elde eden kesime ülke ekonomisi üzerinde hakimiyet kazandırdı."

Albayrak, "küreselcilerin esiri olmayacaklarını" ve milletin menfaatlerine aykırı anlaşmaları kabul etmeyeceklerini ifade ederek, "Üniversitelerimizde gençlerimizi istihdamla mezun edip işsizliği minimuma indireceğiz. Bilim adamları yetiştirmek, beyin göçünü tersine çevirmek, bilimsel yeni buluşlar yapmak anlamında bilim teknoloji ve kalkınma projesini hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Sinan Ateş cinayetini çözeceğiz"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın aradan geçen 14 yılda aydınlatılamadığını ifade ederek, Milli Yol Partisi olarak Yazıcıoğlu'nun katillerini bulacaklarını söyledi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değinen Çayır, "Sinan Ateş cinayetinin önünü arkasını, karanlık ne varsa çözeceğiz ve bunu milletimize paylaşacağız." dedi.

Milli Yol Partisinin değişimin ve dönüşümün adresi olduğunu anlatan Çayır, şöyle devam etti:

"Mevcut iktidar 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Türkiye'yi bir açmaza, hayat pahalılığına ve adaletsizliğe sürükledi. 'Kişi başı milli gelir 30 bin dolar' olacak dediler, bugün 8 bin doları bile bulmuyor. Asgari ücretli 2002'de 8 tane çeyrek altın alırken şimdi 3 tanesini zor alıyor. Aradaki para ne oldu? Gitti. Fakirleştiniz. Neden? Süresiz siyaset hastalığı ve siyaset kurumunun kirliliği ve yanlışlığından dolayı."

"Oyumuza sahip çıkalım ve kazanalım"

Sol Parti PM Üyesi Pelin Bektaş, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırıldığını anımsattı.

Bektaş, 21 yıldır iktidarın politika ve uygulamalarına karşı mücadele ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Artık bu iktidara bir dakika bile tahammülümüz yok. Bu seçim, karanlık ile aydınlık arasında. Bu seçim, yağmacılar ile emekçi halk arasında. Bu seçim, yobazlar ile kadınlar arasında. Bu seçimlerde bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na verelim, birleşelim ilk turda bitirelim. Oyumuza birlikte sahip çıkalım ve kazanalım. Daha kalabalığız ve daha kararlıyız. Sonunda kazanan da biz olacağız."