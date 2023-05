28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.

Yenilik Partisi adına Genel Başkan Öztürk Yılmaz, İYİ Parti adına Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Anavatan Partisi adına Genel Başkan İbrahim Çelebi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin mutlaka Meclis'e girmesi gerektiğini belirtti. Meclis'e girerlerse yapacaklarına ilişkin bilgi veren Yılmaz üniversiteli gençlerin yol, yurt ve yemek ihtiyacını gidermek istediklerini kaydetti.

Enerji konusunda dışa bağımlılığı kırmayı amaçladıklarını dile getiren Yılmaz, "Enerjide bağımsızlığı öne alıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokmak istiyoruz. Ayrıca nükleer enerjiden yararlanmak istiyoruz. Akkuyu tipi veya ondan biraz küçük veya büyük yaklaşık 50 bin megavatlık bir enerjiyi devreye sokacak çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Gıda güvenliğinin önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, tarımda planlamayı esas alan bir döneme geçmek istediklerini, her ilde üretim ve pazarlama idaresi kuracaklarını söyledi.

Yılmaz, yüksek teknolojinin fırsatlar sunduğunu ifade ederek " Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyonluk bir dijital kent oluşturmak istiyoruz." diye konuştu. Kamulaştırmayı savunduklarını dile getiren Yılmaz, "yap-işlet-devret" modelini "yap-devret"e çevirmek, limanları kamulaştırmak istediklerini söyledi.

Öztürk Yılmaz, dış politika konusunda ise "Ege'de işgal edilen ada, adacık ve kayalıklarımız var. Bunların işgaline yıllardır ses çıkarılmıyor. Yenilik Partisi olarak bu işgale ses çıkarmak istiyoruz. Bu işgal edilen ada, adacık ve kayalıklarımızın alınması konusunda gerekirse güç kullanılması suretiyle bunların Türkiye'ye teslim edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, göçmenlerin kayıtsız şartsız gönderilmesi gerektiğini de söyledi. Türkiye'nin hudut ve sınır güvenliğinin korunmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz terörle mücadeleyi desteklediklerini ifade etti.

" Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yok"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Türkiye'de gelecek nesillere fırsat eşitliğinin sağlanamadığını, birçok gencin de geleceğini yurt dışında aradığını söyledi. Yılmaz yolsuzluklar, kişisel ihtiras ve çıkarlar ve iş bilmezlikler yüzünden Türkiye'nin kötü bir yola girdiğini savundu.

" Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yok, yeter ki liyakatli, dürüst, vatansever kadrolar görev başına gelsin." diyen Yılmaz gelinen noktada büyük bir enflasyonla karşı karşıya olunduğunu aktardı.

"İhracat rekorları yalanları arkasında çok büyük ithalat rekorlarının kırıldığını" öne süren Yılmaz, "Biz tükettiğimizden çok daha azını dışarıya satabiliyoruz. Büyük bir açığımız var. Bu açığımızı ya dışarıdan kaynak bularak karşılayacağız ya da Merkez Bankamızın rezervlerini kullanacağız. Ama maalesef dışarıdan kaynak bulunamadığı gibi şu aşamada Merkez Bankamızın rezervleri tüketildi. Şu an Merkez Bankamızda eksi 70 milyar dolar rezerv var. Gelinen noktada biz altınlarımızı satıyoruz. Şu an bizim önceki nesillerimizin biriktirdiği altınları, AK Parti iktidarı gelecek nesillerimizin hakkı olan bu altınları satıyor ve bizim buna bir an önce engel olmamız lazım." dedi.

Enflasyon sorununun hemen çözülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Enflasyon olduğu sürece ekonomik istikrar olmadığı için yatırımlar yeterince gelmiyor. Daha önemlisi, vatandaşlarımızın alım gücü kaybı şiddetle devam edecek, dar gelirli ve ücretli vatandaşlarımız enflasyon altında, hayat pahalılığı altında ezilmeye devam edecek. Enflasyonla mücadeleyi bilimsel yapacağız. Şu an Türkiye'de enflasyonla mücadele edilmiyor. Sadece, 'Enflasyon düşecek' demekle enflasyon düşmüyor. Yapılması gerekenler, liyakatli bir kadroyla Merkez Bankasında yeniden enflasyon hedeflemesine dönmek. Bunu yaptığımız zaman iki yıl içinde enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara düştüğünü hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Birlikte karar vereceğiz, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz"

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, propaganda sürecinin sonuna gelindiğini, artık karar verme zamanı olduğunu ifade ederek "Berrak düşünceyi neredeyse imkansız hale getiren bir algı, dezenformasyon ve dejenerasyon sürecinden geçtik. Karşılıklı ithamlar, karşılıklı hakaretler ve kirli manevralarla beslenen bu süreçte hak ile batılı, yalan ile gerçeği ayıramaz hale geldik." dedi.

Ülke olarak gelinen noktayı küçümsemediklerini, daha iyisini yapabileceklerini, daha ileriye gidilebileceğini söyleyen Çelebi şöyle devam etti:

"Daha iyisini istiyorsak bunun kararını bugün vereceğiz. Artık boş lafları, kayıkçı kavgalarını, mesnetsiz siyasi yaklaşımları bir kenara bırakmalı, yeni hedeflere odaklanmalıyız. Türkiye birtakım korkularla, endişelerle kapana kıstırılacak bir ülke olmaktan çıkmalıdır. Türkiye, kendine güvenen kendi kaderini kendi tayin edebilecek, her ne sebeple ve hangi alanda olursa olsun ne dış mihraklara ne de onların işbirlikçilerine teslim olmayacak kadar güçlü bir ülkedir. Bugünden itibaren bu güvenle yolumuza devam etmek zorundayız. Besleme korku ve endişeleri başarısızlıklarımıza payanda etmekten vazgeçmeliyiz. Daha fazlasını yapabiliriz, daha iyisini başarabiliriz."

"Anavatan Partisi olarak ülke ve millet bütünlüğümüzü bozma hevesinde olan hiçbir siyasi kurum, örgüt ve oluşuma yaşama şansı tanımayacağız." ifadesini kullanan Çelebi kalkınma hamlelerinin odağına insanı koyacaklarını belirtti.

Çelebi, "Kenetleneceğiz, birlikte karar vereceğiz, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz. Külfetine birlikte katlanacağız, nimetlerini hakça bölüşeceğiz. Önce insanlarımız mutlu olacak, huzurlu olacak, güven ve refah içinde yaşayacak. Hiçbir ayrım gözetmeksizin devlet milletine inanacak, millet devletine güvenecek. Devleti, kerameti kendinden menkul 'sen, ben, bizim oğlan' değil devlet adamları yönetecek. Adalet yeniden mülkün temeli olacak." dedi.