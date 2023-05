Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) adına Genel Başkan Mustafa Destici, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) adına parti üyesi Tilbe Su Aslanpay, Milli Yol Partisi adına Genel Başkan Remzi Çayır, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Mustafa Destici, büyük önem taşıyan bir seçimin arifede olunduğunu belirterek, "Yüzüncü yılını kutladığımız Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bir seçimin varlığımız için tehdide dönüştürülmeye çalışıldığına şahitlik ediyoruz." dedi.

Türk siyasi tarihinde ilk kez, küresel emperyalist güçlerin, Türkiye'ye savaş açmış terör örgütlerinin, terör örgütlerini destekleyen ülkelerin, Türkiye'nin hasımlarını desteklemeyi prensip edinenlerin bu seçimde hedeflerini gizleme gereği duymadan taraf olduklarını ifade eden Destici, bunların, Cumhur İttifakı'nın karşısında bulunduklarını vurguladı.

Destici, terör örgütünün katlettiği insanlar arasında Mehmetçiklerin, polislerin, öğretmenlerin, kamu görevlerinin, sivil vatandaşların hatta kundaktaki bebeklerin olduğunu hatırlatarak, "PKK ve diğer terör örgütlerinin sözcüleri, alenen ve açıkça kurdurdukları partiye, dahil oldukları Millet İttifakı'na, destekledikleri Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyorlar." dedi.

Geride bırakılan 5 yılda Türkiye'nin, dünya tarihi içinde istisna sayılabilecek olaylarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Her karşılaştığımız zorlukta 'Yıkıldık, battık' diyenlerin aksine, her seferinde defalarca, arka arkaya gördük ki her tür krizle baş edebilecek güce de iradeye de inanca da sahibiz. Önümüzde birlikte başaracağımız önemli işler, birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Hepimiz, tüm dünya, kriz dönemlerinde önemli bir gerçekle yeniden yüzleştik. Şu dört alanda, yani gıdada, enerjide, ilaçta ve savunma sanayisinde kritik dönemlerde paranız olsa da ihtiyaçlarınızı dışarıdan alamıyorsunuz. Hiçbir maliyet hesabı yapmadan, gıdada, enerjide, ilaçta ve savunma sanayinde yerli üretimimizi artırıyoruz ve artırmaya devam edeceğiz."

"Büyük başarılar kazanacağız"

Cumhur İttifakı ile girdikleri 2018 seçimlerinden bugüne önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Karabağ'da 30 yıldır süren Ermeni işgali, Türkiye'nin önemli desteğiyle sona erdi. Ülkemize, sınırlarımıza yönelen saldırılara, güneyimizde ilk hedefi Türkiye'den toprak talep eden bir terör devleti kurdurma gayretlerine engel olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman ordumuz Suriye'de, Irak'ta görev yapıyorlar. Türkiye bütün baskılara rağmen Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den Libya'ya uluslararası hukuktan doğan haklarına sahip çıkıyor, baskılara, tehditlere boyun eğmiyor. Türk dünyası ile ilişkilerimizin, işbirliğimizin en çok ve en istikrarlı geliştiği dönemi yaşıyoruz.

Savunma sanayinde maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz yaptırımlara, ambargo düzeyine varan kısıtlamalara rağmen başta İHA ve SİHA'larımız olmak üzere yerli ve milli ürünlerimiz tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'ye uygulanan ekonomik baskılara rağmen yerli otomobilimiz Togg'u üretmeye başladık. Siyasi baskılara rağmen Ayasofya'yı, Fatih'in vasiyetine uygun olarak cami olarak ibadeti açtık. Gittiğimiz her yerde milletimizin bu gelişmelerin mutluluğunu yaşadığına şahitlik ediyoruz."

"Bizim için ayrıca anlam taşıyor"

Milletin, sadece millete ve değerlerine sırtını dayayan, Türk milletinin tarihi misyonuna bağlı, dünya Türklüğünün birliği vizyona sahip, küresel emperyalizmin tüm dünyayı sömüren global politikaları karşısında milletine kalkan olacak bir siyasi anlayışa ihtiyacı olduğunu dile getiren Destici, "İşte o, biziz, Büyük Birlik Partisiyiz, Alperenleriz, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetleri ve dava arkadaşlarıyız." dedi.

Destici, Cumhur İttifakı ile istiklal ve istikbal mücadelesi için omuz omuza verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"BBP, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak, tüm seçim bölgelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla giriyor. Bu seçim, 30 yıllık mazimizde ilk kez seçmenlerimizin baraj endişesi yaşamadan partimize oy verebilecek olmaları nedeniyle bizim için de ayrıca bir anlam taşıyor. Öncelikle 2023 seçimlerinde ilk oylarını kullanacak genç kardeşlerimizi, sonra tüm seçmenlerimizi, kadınlarımızı, erkeklerimizi, yaşlılarımızı, gençlerimizi milletvekili seçimlerinde Büyük Birlik Partimize ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oylarıyla destek olmaya, ülkemiz, milletimiz, yarınlarımız için birlikte omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum."

Türkiye Komünist Hareketi

TKH adına konuşan parti üyesi Tilbe Su Aslanpay da Türkiye'de değişimin önemine değinerek, "Çünkü sosyalizm laikliktir, tam bağımsız Türkiye'dir, kamucu ve planlı ekonomidir, insanca yaşanacak ücrettir, eşit yurttaşlıktır, 6 saat çalışma hakkıdır. Çünkü sosyalizm, parasız eğitim ve sağlıktır, hak, hukuk ve adalettir, çetesiz, mafyasız, tarikatsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplumsal düzendir." dedi.

"Bizim diğer partiler gibi bol keseden atacak bir vaadimiz yok, bizim çağrımız var. Bizim çağrımız, mücadele çağrısıdır, yeni bir Türkiye çağrısı, yeni bir Cumhuriyet çağrısıdır." diyen Aslanpay, şunları kaydetti:

"Bugün ülkenin temel sorunlarının çözümü, düzeni sağından, solundan tamir ederek olmaz. Topyekun bir değişim gerekiyor. O yüzden bizim çağrımız, yeni bir cumhuriyet çağrısıdır. Emekçilerin laik, bağımsız cumhuriyetini kurmaya, bu mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Biz, sosyalizm diyoruz. Sosyalist Türkiye için oy istiyoruz. Yeni bir cumhuriyet, sosyalist cumhuriyet çağrımıza oy istiyoruz. İşte bu yüzden 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinde, bu ülkenin hak ettiği gibi yönetilmesi için oyunu orak çekice ver."

Milli Yol Partisi

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkasının Genel Başkanı olarak yayımladığı beyannamede "Türkiye'de kalkınma, adalet, liyakat sağlanacaktır. Hukuk üstün tutulacaktır. Hayat pahalılığı sona erdirilecektir." dediğini hatırlattı.

"Benim söylediğimi, iktidarın, muhalefetin, siyasi partilerin söylediğini 100 yıl önce söylemiş. Neden değişmiyor, sebep ne? Neden biz, halimizi değiştiremiyoruz? Neden hayat pahalılığı çukurunda debelenip duruyoruz? Neden bir türlü adaleti ayakta tutamıyoruz? Neden işi ehline vermek yerine, partilimize, yanımızdakine veririz?" diyen Çayır, sistem değişmeden hiçbir şeyin değişemeyeceğini söyledi.

Çayır, düzene, sisteme bir başkaldırı partisi olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Halinizden memnun değilseniz, gidişatı sevmiyorsanız ve gidişata itirazınız varsa mutlak anlamda Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte saf tutmak zorundasınız. Aksi takdirde dün yaşadığınızı, yarın yaşayacaksınız, hiçbir şey değişmeyecek. Düşünebiliyor musunuz, Ankara'nın orta yerinde Sinan Ateş öldürülüyor, kimseden gık yok. 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu öldürülüyor, kimseden gık yok. Bu ülke niye böyle? Neden faili meçhuller ülkesi olalım? Biz, kime yapılırsa yapılsın, eğer zulmün karşısında durmaz, kötülüğün karşısında tavır geliştirmezsek sıranın bize geleceğini bilmek zorundayız. Türkiye, bu sistem değişmedikçe kendi geleceğini değiştiremez bir ülkedir."