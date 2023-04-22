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Siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi'ne bayram ziyareti

Politika Haberleri

Siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi'ne bayram ziyareti Siyasi partiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

Siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi'ne bayram ziyareti

ANKARA - Siyasi partiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin birbirleriyle bayramlaşması devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen bayram ziyaretinde ilk olarak Vatan Partisi ile bayramlaşma gerçekleştirildi. Vatan Partisinden gelen heyeti Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor tarafından oluşan 3 kişilik heyet karşıladı. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde partiler arası gerçekleştirilecek bayramlaşma sırası ise şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Politika

Ramazan Bayramı Refah Partisi Politika Haberler

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