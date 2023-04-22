Siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi'ne bayram ziyareti

Siyasi partiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin birbirleriyle bayramlaşması devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen bayram ziyaretinde ilk olarak Vatan Partisi ile bayramlaşma gerçekleştirildi. Vatan Partisinden gelen heyeti Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor tarafından oluşan 3 kişilik heyet karşıladı. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde partiler arası gerçekleştirilecek bayramlaşma sırası ise şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi." - ANKARA