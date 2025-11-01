Siyasi Partilerden Numan Kurtulmuş'a Destek

Siyasi parti temsilcileri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik Gazi Meclis'in çatısı altında, Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleşen saygısızlığı ve hadsiz sözleri şiddetle kınadığını belirten Güler, şunları ifade etti:

"Meclis Başkanımız, ülkemizin en önemli meselelerinden 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma konusunda, Meclis'te grubu bulunan partilerin önerisiyle yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru ve yasal bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız ve hadsiz sözler, Gazi Meclisimize de saygısızlıktır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi 'Testinin dışına sızan, içindeki olandır."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Kurtulmuş'un devlet tecrübesi, ilmi birikimi ve siyasi mücadelesiyle milletin takdirini kazandığını, yıllarca Türkiye'ye, millete hizmet ettiğini belirtti.

Kurtulmuş'u "terör örgütü seviciliğiyle" itham etmenin büyük bir saygısızlık ve izansızlık olduğunu ifade eden Gül, bu ithamın, millet iradesini temsil eden Gazi Meclis'e karşı da açık bir hadsizlik olduğunu vurguladı.

Milletin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine katkı sunmanın ve yarım asırlık terör belasından Türkiye'yi tamamen arındırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Gül, "Bu yolda samimi çabalarla yürütülen çalışmaları hedef almak, toplumsal barışa değil kutuplaşmaya hizmet eder. Bu nedenle herkesin 'Terörsüz Türkiye' hedefini ve bu yolda ortaya konulan gayreti siyasi hesapların üzerinde görmesi, hem siyasetin seviyesini hem de Gazi Meclisin vakarını muhafaza etmek açısından elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kurtulmuş'a yönelik sözleri en güçlü şekilde kınadığını belirterek şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesini temsil eden bu yüce çatı, hakaretin, nezaketsizliğin ve fitne dilinin yeri değildir. Sayın Meclis Başkanımızı hedef alan saldırılar, aslında Meclisi ve millet iradesini hedef almaktadır. Meclisin hukukuna ve itibarına kasteden bu çirkin üslup, muhalefet değil, siyaseti zehirleme teşebbüsüdür. Terörle mücadelede samimi adımlara çamur atmak, Türkiye'nin birlik ve kardeşlik iklimine kastetmektir."

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da "Bu süreci baltalamak için uğraşan herkes ihanet içindedir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik bu saygısızlık kabul edilemez. Muhalefet yapmakla hakaret etmek arasındaki sınırı bilmelisiniz. 'Terörsüz Türkiye' sürecini karalamaya çalışanlar ancak kaostan yanadır." ifadesini kullandı.

"Bu meseleyi şahsileştirmek yakışıksızdır, doğru olmamıştır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurtulmuş'a yöneltilen ifadelerin yersiz, temelsiz ve anlamsız olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, yürütülen sürece karşı olan herkes düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilir ancak bu meseleyi şahsileştirmek yakışıksızdır, doğru olmamıştır." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Kurtulmuş'a yönelik sözlerin "saygı sınırlarını aştığını", ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakırhan, "Meclis, sorunları büyütme değil çözme yeridir. Yüz yıllık bir meseleyi konuşurken, tartışırken görüşlerimiz farklı olabilir ancak farklı düşüncelerimiz saygısızlığa dönüşmemelidir. Demokrasinin temel ilkesi müzakere ve diyalog kültürüdür. Bu toprakların barışa, bu halkın huzura ihtiyacı var. Bunu ancak birbirimize saygıyla, sözümüzü tartarak ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Kurtulmuş'a yönelik sözlerin en hafif tabirle "yakışıksız" olduğunu belirtti.

Ekmen, paylaşımda şunları kaydetti:

"Numan beyin müktesebatı bu ithamları kaldırmayacağı gibi, yürütülen sürece verdiği destek ve gösterdiği özen de her türlü takdirin üstündedir. TBMM, milletimizin dikkatle takip ettiği bir yerdir. Burada sarf edilen sözler ve kullanılan üslup aynı zamanda ülke siyasetinin kalitesini ortaya koyar. Bu kutsal çatı altında söz sarf eden herkes diline ve üslubuna dikkat etmeli, siyasetin ve siyasetçinin saygınlığını korumalıdır."

Bazı TBMM ihtisas komisyonu, uluslararası komisyon ve parlamentolararası dostluk grubu başkanları da Kurtulmuş'a yönelik sözlere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.