Siyasi partilerde bayram ziyareti gerçekleştirildi

Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Siyasi parti temsilcileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye ayrı ayrı ziyarette bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki partililer, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile heyetini karşıladı. Heyetler bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Bayramlaşmaların beraberliğin, kardeşliğin zirve yaptığı ve yükseklerde olduğu anlar olduğuna dikkat çekilerek, "Maalesef dünyamızın çeşitli doğrultularında Gazze başta olmak üzere bayram sabahı, bayram bütün çocukların katledildiği geçiş, soykırımı ve vahşeti bütün dünyanın huzurunda ve hadsiz saldırılara rağmen bu soykırıma karşı uluslararası duruşumuzu en net şekilde bu zamana kadar olduğu gibi bütün meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ettireceğiz. Duamız Filistin, Gazze başta olmak üzere bütün gönül coğrafyalarımızda birliğin, beraberliğin, dayanışmanın hakim olduğu onların da kurtuluşuna, selamına vesile olacak bayramlara" dednildi.

Başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'nun bir ateş hattında olduğunu ifade eden DEM Parti Sözcüsü Doğan ise, "Diyalog kurmak, temas etmek, sorunlarımızı konuşarak çözmenin yollarını aramak bunlar en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Biz de buruk bayram karşılıyoruz doğrusu. Çünkü coğrafyada halen gözü yaşlı anneler var. O yüzden bizim için de temas bu bayramlaşma yıllar sonra yeniden buluşma ve sorunlarımızı konuşarak çözebilme ihtimalini güçlendirmek. Türkiye'yi daha demokratik, daha eşit, daha adil, hukukun herkes için işlediği bir ülke haline geçirmek için çabamız, mücadelemiz sürecek. Biz DEM Parti olarak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan demokratik siyaset alanının geliştirmesi, bu kuşatılmış işlerinin son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da benzer bir açıklama yapmıştı yakın zamanda. Şimdi artık bu siyaset alanının gelişmesi, hukuki, demokratik siyasetin güçlenmesi, çatışmaların son bulması, barışın kalıcı hale gelmesi ve demokratik toplumun inşasına ihtiyacımız var. Bu anlamda da bu buluşmayı sözün değerinin ne kadar önemli olduğunu çizmek için bir daha, her şeye rağmen ifade etmek isterim. Arzumuz bunların bir an önce, dediğim gibi diyaloglarıyla çözülebilmesi ve bu kalıcı görünen sorunların, biz siyasi partilerin kararlılığıyla ve tabi siyasetler üstü bir bakış açısıyla kalıcı hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeye değinen Uygur ise, "İmralı'dan örgüte yapılan o tarihi çağrı çok önemli. Örgütün silahları bırakması ve kendini feshetmesi, lağvetmesi noktasında. Tabii ki hak ve özgürlükler anlamında 23 seneden beri AK Parti gerçekten büyük değişim ve dönüşüm sağladı birçok alanda. Bundan sonraki süreçte de en son yapmış olduğumuz 23 Şubat'taki büyük kongremizde de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın manifesto niteliğindeki konuşmasında da bu anlamda bizim hedeflerimiz var. Bu coğrafyada güçlü ve büyük Türkiye'nin, bir ve beraber kenetlenmiş bir Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu anlatmak. Bu bir fırsat aslında. Dediğiniz gibi 40 yıldır aslında ülkenin başka noktalara odaklayabileceği enerjisinin bu noktada bir gayri mücadele oldu. Şehitlerimiz oldu. Ama bundan sonraki süreçte bir tarihi adım, tarihi bir eşik, bir fırsat. İnşallah terör örgütü bütün uzantılarıyla kendini feshettiğinde sivil siyasetin alanı daha da genişleyecek" ifadelerine yer verdi.

"İstişare kanallarını, diyalog kanallarını hep açık tutan bir siyasi hareketiz, bir dava hareketiyiz"

Milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduklarına dikkat çeken Uygur, "İstişare kanallarını, diyalog kanallarını hep açık tutan bir siyasi hareketiz, bir dava hareketiyiz. Hak ve özgürlükler anlamında büyük değişim ve dönüşümleri bu zamana kadar hayata geçirdik. ve hayat devam ediyor. İnsanların ihtiyaçları, beklentileri farklılaşıyor. Bundan sonraki süreçte de hedefimize yine hak ve özgürlükler noktasındaki aslında belli hedeflerimiz var bu noktada. İnşallah sizin dediğiniz gibi bütün farklılıklarımızla sivil siyaset zemininde konuşabileceğiz. İstişare kanallarımız sürekli açık. Güçlü ve büyük Türkiye. İç cephesi tahkim edilmiş. Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hep beraber yol bulmaya, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde devam edeceğiz inşallah" dedi.

Yakın zamanda Nevruz'dan çıktıklarını anımsatan Doğan da, "Aslında Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Türkiye'nin reforma ihtiyacı var, yenilenmeye ihtiyacı var. Yarım kalanı tamamlamaya ihtiyacı var. Kaybedilmiş, heba edilmiş bir yüzyıla değil, yeni ve güçlü bir yüzyıla daha ancak eşitlikçi ve kardeşlik hukukunu tesis edebildiğimiz ve bunu kalıcı bir hale getirebildiğimiz, yine altını çizdiğiniz gibi sivil siyasetin zeminini güçlendirebildiğimiz sürece kalıcı hale getirebildiğimiz, bu kararlılığı duymak, hedefin böyle olduğunu sizden duymak tabi ki çok önemli. Gerçekten barışını tesis edebilmiş, dediğimiz gibi içeride güçlenmiş, bölgede güçlendiği için barış ve demokratik değerlerle birlikte güçlendiği için öncülük edebilecek, bu misyonu taşıyabilecek bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Biz bu ihtiyacı görüyoruz ve bunun için yıllarca mücadele ediyoruz. Umalım ve dileyelim ki bu defa bu tarihsel fırsat, sizin de özellikle altını çizdiğiniz gibi ortaya konulan bu paradikma, bu çağrılar karşılıksız kalmasın ve artık sözün konuştuğu silahın ve şiddetin değil, demokratik siyaset alanının geliştirdiği bir Türkiye özlemi bütün toplum için kalıcı bir hale gelebilir. Bizim de arzumuz bu. Bizim ayrıştıran değil, birleştiren, benzerliklerimizin altını çizen, bunları öyle çıkartan, farklılıklarımızı ayrıştırıcı usuller olarak görmeyen bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu da siyasetler üstü bir bakış açısını gerektiriyor. Siyasi partilerin çıkarları ya da kendilerine uygun konjonktürler, girişimler olarak görmeden yaklaşmayı gerektiriyor. Bu anlamda başlayan bu son tartışmaların işte ivme kazanması, hukuki zeminin oluşması, siyaset zemininin sorumluluğunu yerine getirmesi hakikaten çok büyük, kıymetli, çok değerli" diye konuştu.

Hem topluma karşı hem tarihe karşı sorumlu olduklarını aktaran Doğan, "Biz DEM Parti olarak yerine getirebileceğimizi ve başarabileceğimizi düşündüğümüzü ifade etmek isterim. Yeter ki kararlı olalım, emin adımlarla, güven ve güvence ilkeli doğru orantılı bir şekilde kurabilelim. Bu hem Orta Doğu bölgesine soluk aldıracak hem Türkiye'ye soluk aldıracak" dedi.

İstişareye dikkat çeken Uygur ise, "Bizim hukukumuzda, inancımızın bütün tonlarında istişare var. Ülkemiz, ülkemin insanlığının geleceği için aslında adımlar atabiliriz çok rahatlıkla. Biraz önce siz ifade ettiniz, tabii ki demokratik haklar çerçevesinde, demokratik tepkimizi ortaya koyabiliriz. Ama siz de dediniz, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil. Kendi insanımıza, kendi değerlerimize, kendi kaynaklarımıza bir hasımmış gibi, bir tavır ve mücadele değil. Ama bir ve beraber bir şekilde, bu toplumun 85 milyonunun her bir ferdi. Görüş ayrılıklarımız bizim zenginliğimiz, bunları demokratik zeminde, hukuki kurallar çerçevesinde rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ve yargı mekanizması da kendi içerisinde, muhakkak işleyecektir. Biz o mecrada, adımlarımızı, rahatlıkla, hukuk devletinin gereği olarak birleştirebiliriz. Ama ayrıştırıcı değil, birleştirici, bir ve beraber şekilde, bu ülke için, bu ülke insanı için yapacağımız çok şey var diye düşünüyorum. Ben bunu önemsiyorum, önemsiyoruz. İnşallah kardeşlik ve dayanışma içerisinde, bu coğrafyada, bir ve beraber, güçlü bir Türkiye, bütün farklılıklarımızla, yol yürüyeceğiz diyorum" şeklinde konuştu.

Bayramların konuşma ve tartışma vesilesi olduğunu belirten Doğan, "Silahlar devre dışı kalmalı, çağrının gerekleri yerine getirilmeli. Şunun DEM Parti olarak tekrar altını çizmek isteriz. Biz de, kongrenin toplanması, çağrının gereklerini yerine getirilmesi için, koşulların bir an evvel yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki hızın, barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerini yerine getirmekle ilgili, hızın çok hayati, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü böylesi tarihsel anlarda riskler doğabilir, sabotajlar doğabilir, provokasyonlar doğabilir. Bu zeminlere mahal vermemek için, bu risk alanlarını, sorun alanlarını minimize etmeye çalışıyoruz. Tamamen ortadan kaldırmak, ancak dikkat çektiğimiz gibi, hukuksal zeminlerde olabilir. O nedenle, bir an evvel, her ne yapılması gerekiyor biz, tüm sorumlular, bu sorumlulukla hareket etmeli" açıklamalarında bulundu.

Uygur, çağrının net, şartsız olduğunu, örgütün bir an önce kendini tasfiye etmesini, silahların ortadan kaldırılmasını ve Türkiye'nin değiştiğini ve geliştiğini vurguladı.

AK Parti heyeti ayrıca, HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam ve heyeti, DSP Genel Başkan Yardımcısı Ali Artun ve heyeti, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Çınar ve heyeti, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Şehmus Yıldırım Gençer, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ve heyeti, DYP Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz ve heyetiyle de bayramlaştı. - ANKARA