Siyasi partiler, İmralı'ya gidecek temsilcileri belirliyor

Siyasi parti grupları, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidecek temsilcisini, yarın TBMM Başkanlığına bildirecek. Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar bildirmesi istendi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı. Toplantının birinci kısmında komisyon üyeleri bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edildi.

Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere bundan sonraki aşamalar ele alındı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidecek temsilcilerin parti gruplarınca yarın sabaha ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi. - ANKARA