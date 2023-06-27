Siyasi Partiler Arasında Kurban Bayramı Bayramlaşması

Ankara'da siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma Kurban Bayramı'nın 2'nci günü gerçekleşecek. Tüm partiler kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. AK Parti, CHP, MHP, HÜDA-PAR, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri kabul edilecek. İYİ Parti 11 parti ile, CHP 17 parti ile, MHP ise 5 parti ile bayramlaşacak.

SİYASİ partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma Kurban Bayramı'nın 2'nci günü yapılacak.

Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma, bayramın 2'nci günü gerçekleşecek. Tüm partiler bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Bilgin Uygur başkanlığındaki AK Parti heyeti, 09.30'da CHP heyetini kabul edecek. Ardından, sırasıyla MHP, HÜDA- PAR, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri kabul edilecek. AK Parti'nin 2 ziyaret heyeti ise sırasıyla MHP, HÜDA- PAR, DSP, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne ziyarette bulunacak. AK Parti'de teşkilat bayramlaşması ise saat 14.00'te genel merkezde yapılacak.

İYİ Parti ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, ANAP, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleriyle bayramlaşacak.