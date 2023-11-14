Siyasi liderlerden İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çağrı

Avrupa ve Latin Amerika'dan 80 siyasi lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mektup yazarak İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını ve sorumluların yargılanmasını talep etti.

Avrupa ve Latin Amerika'daki yaklaşık 20 ülkeden 80 siyasi lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan'a mektup yazarak, " İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetindeki diğer sorumluların yargılanmasını" talep etti.

İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı Ione Belarra'nın liderliğini yaptığı Podemos partisinden verilen bilgiye göre, aralarında Belarra'nın da olduğu 80 uluslararası siyasi lider, UCM'ye başvurarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması, Başbakan Netanyahu ve diğer hükümetteki sorumluların Filistin halkına karşı soykırımdan, savaş suçlarından ve insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanması" için girişim başlattı.

UCM Savcısı Khan'a hitaben mektup yazan liderler arasında, İngiltere İşçi Partisinin tarihi liderlerinden ve milletvekili Jeremy Corbyn, Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Mertens gibi isimlerin de olduğu kaydedildi.

Mektupta, UCM'den "İsrail'in 2021'den bu yana Filistin'de işlediği savaş suçlarının, kullandığı fosfor gazının, mülteci kamplarına saldırılarının ve El-Ehli Hastanesine attığı bombaların da soruşturulması" talep edildi.

Öte yandan, Podemos Genel Sekreteri Belarra da partisinin internet sitesinden, "Sessiz kalarak bu soykırıma izin vermeyeceğiz. Barbarlık, zamanında durdurmazsanız sizi de kendisiyle birlikte aşağıya çeker. Bu barbarlığa son vermek ve ateşkesi teşvik etmek için hemen harekete geçmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.