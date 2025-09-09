Siyaset Bilimci Hüsamettin Aslan: CHP, ikiye bölünmüş bir durumda

Haberler.com canlı yayınında gündemi değerlendiren Dış Politika Analisti Hüsamettin Aslan, hem Türkiye'deki iç siyaseti hem de uluslararası gelişmeleri ele aldı. CHP'de yaşanan ayrışmaya dikkat çeken Aslan, sürecin daha büyük bir krize dönüşebileceğini ifade etti.

"CHP, İKİYE BÖLÜNMÜŞ BİR DURUMDADIR"

CHP'de yaşanan iç tartışmaları değerlendiren Aslan, partinin ikiye bölündüğünü dile getirdi. Gürsel Tekin'in kayyum olarak nitelendirilmemesine rağmen, durumun aslında kayyum olduğunu söyledi.

"CHP'DE KAOS DERİNLEŞEBİLİR"

Aslan, CHP yönetimini süreci soğukkanlı bir şekilde yönetememesi nedeniyle eleştirerek "CHP'de önümüzdeki günlerde daha büyük bir kaos yaşanabilir" dedi. Parti içinde daha sert tartışmaların yaşanabileceğini vurguladı.

"TRUMP, VENEZUELA'YI DENİZDEN ABLUKAYA ALDI"

Uluslararası gündeme de değinen Aslan, Trump'ın Venezuela'yı deniz yoluyla ablukaya aldığını ifade etti. Ayrıca Trump'ın orduyu motive etmek için Savunma Bakanlığı'nın ismini "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirdiğini söyledi. Dış politika gündeminde öne çıkan bir diğer başlık ise Sumud Filosu oldu. Aslan, uluslararası gündemin bu filonun yapacaklarına odaklandığını kaydetti.