Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Eskişehir'de görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Maden, Büyükerşen'e nazik misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. Nazik ziyaret için teşekkür eden Büyükerşen de Hava Piyade Albay Maden'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Büyükerşen, Eskişehir'in havacılık ve demiryolu şehri olduğuna vurgu yaparak Maden'e görevinde üstün başarılar diledi. Ziyaret sonunda Maden, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında Sivrihisar halkı tarafından orduya bağışlanan Sivrihisar uçağının maketini Büyükerşen'e takdim etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.