Siverek'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Gazze Dayanışma Platformunca İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi. Kalabalık grup, Türkiye ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Yürüyüşe polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Gazze Dayanışma Platformunca İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Kanlıkuyu Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, Türkiye ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren katılımcılar, çeşitli sloganlar attı.

Hürriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan grup adına basın açıklamasını Siverek-Der Başkanı Sezai Çetin yaptı. Çetin, İsrail'in hastaneyi bombalamasının insanlık ve savaş suçu olduğunu söyledi.

Yürüyüş, dua okunmasının ardından sona erdi.