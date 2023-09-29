Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 29 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Sivas İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından iki ilçede yapılan farklı operasyonda 29 kilo 515 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Ulaş ve Gürün ilçelerinde iki farklı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri yol kontrolü esnasında durumundan şüphelendikleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeğinin desteğiyle otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada içi kuru kayısı dolu kolilerden paketlenmiş halde uyuşturucu madde çıktı. Diğer bir operasyonda ise durdurulan kamyonda yapılan aramada uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucuların yakalandığı yerler ise görenleri hayrete düşürdü. İki farklı operasyonda toplamda 29 kilo 515 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS